Laporta y Xavi fueron los responsables: exculé se sintió infeliz en el Barça; ahora sonríe en LaLiga

Si bien el mercado de pases ya llegó a su fin hace buen rato, el mal trago a un no pasa para uno de los futbolistas que prometía a marcar la diferencia en el Fútbol Club Barcelona. Uno de los que salió por la puertas de atrás fue Vitor Roque, quien pasó sin pena ni gloria por Can Barça, aunque en la dirigencia todavía existe la confianza de que el brasileño encuentre su mejor nivel en Real Betis y pueda volver más maduro.

El ex Athletico Paranaense está atento a lo que viene haciendo la selección de Brasil, pero no pierda de vista el reinicio de LaLiga. Ahora, con una nueva chance de dejar su marca en Sevilla de la mano de Real Betis, el joven atacante se sinceró y se refirió a los últimos meses que vivió. Sin tener que nombrar al cuadro catalán, admitió que fue infeliz y que le costó sonreír, cosa distinta pasa ahora, con las energías renovadas y la confianza intacta.

Roque fue infeliz

La Sub-20 de la selección de Brasil disputó un amistoso frente al combinado de México, Vitor Roque fue convocado para este partido de preparación y el delantero no descoció. El exatacante del Barcelona anotó un doblete y admitió para el canal ‘Sportv’ su felicidad, cosa que no la tuvo hace meses. “Fueron 6 o 7 meses que no fui tan feliz”, admitió.

Sonrisa por el doblete

Tras salir de Cataluña y llegar a Real Betis, todo parece encajar en la carrera de Roque. Hace un año aproximadamente había sufrido una lesión de tobillo que evitó que disputara un partido oficial con Brasil. Sin embargo, terminó siendo un 3-0 absoluto para la ‘Canarinha’, con dos tantos del ‘9’. “No puedo ocular la sonrisa, ¿verdad? Estoy feliz, feliz por el gol, por la victoria, por el entrenamiento”, confesó.

Se lo toma deportivamente

Roque apenas tiene 19 años y su llegada a España fue costosa en cuanto a rendimiento y convencimiento. Xavi era el entrenador cuando el brasileño arribó, pero con Hansi Flick tampoco tuvo oportunidad. No obstante, mantiene la fe y hasta bromeó con el hecho de que no sonrío en tanto tiempo. “Bromeé con los jugadores y el personal técnico que me reí más esta semana que en los últimos seis meses”, agregó.