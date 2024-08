Manchester United descartó a Antony; el brasileño se puso firme: Real Betis, de brazos cruzados

Manchester United concluye este mercado de fichajes con incorporaciones de altura, otras esperanzadoras, pero con la mochila encima de no poder desprenderse de futbolistas que ya no suman para el club. Partiendo de ese punto, la última información que se manejó fue que el equipo no quería saber más de Antony, al menos esta temporada, luego de que este volviera para que se incorpore a los entrenamientos.

La sanción acabó para el brasileño, que estuvo metido en un escándalo de violencia. La Premier lo había separado y su rendimiento quedó en 'stand by', una deuda que tenía el sudamericano para con sus compañeros y la afición. El descenso ha sido tan abismal que una cesión por parte del United no fue visto con malos ojos. Del otro lado, el Real Betis, ambicioso de seguir incorporando nuevos nombres, tenía en sus planes a Antony, pero su respuesta final fue un no rotundo.

El extremo no quiere ir al Betis

La destreza que Antony demostró en el Ajax bastó para que los ‘diablos rojos’ apuesten por las condiciones del ex Sao Paulo y venga a jugar a Old Trafford. Y tras todo este tiempo, su rendimiento no fue el mejor, de tal modo que Manchester decidió prestarlo. Fabrizio Romano aseveró que la cesión no se concretará y que la postura del delantero es de permanecer en Inglaterra.

🚨⛔️ Antony to Real Betis on loan is NOT happening, despite reports.



He wants to stay at Manchester United. pic.twitter.com/KJTSjmJ2uE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024

El descenso del brasileño

No hubo rumores en este caso, Real Betis estuvo a nada de obtener el préstamo de Antony, pero el futbolista de 24 años considera que tiene para dar más y así ayudar a Erik ten Hag. Pero el tema es que puede pasar como el caso Jadon Sancho, quien entre idas y venidas, su situación es inestable. Con el brasileño podría pasar lo mismo si no logra agarrar ritmo y de una vez por todas justificar lo que se pagó por él.

Los números de Antony

Antony ya lleva incluso casi la misma cantidad de partidos con Ajax: 82. En la Eredivisie hubo una diferencia abismal a diferencia de la Premier League, pues sus 24 goles hablaron por sí solos, mientras que con Manchester sucedió todo lo contrario. En 83 compromisos solo lleva 11 tantos, con 5.029 minutos en cancha. Cifras que preocupan y que el técnico lo tendrá que tomar como referencia.