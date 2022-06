Laporta y Xavi hartos de él: estorba y bloquea la llegada de Koundé

Hace unos días se publicaba que el Olympique de Marsella estaría muy cerca de lograr la cesión de Lenglet. Sin embargo, según apunta el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, aún no se han producido conversaciones entre los dos clubes. El central francés es una de las principales preocupaciones que tiene Joan Laporta dentro de la complicada operación salida que se está produciendo en Can Barça. Los problemas para encontrarle acomodo hacen que se estén bloqueando algunas llegadas importantes como la de su compatriota y también central, Koundé.



Dicha información, llega tras los insistentes rumores que colocaban a Lenglet entre los objetivos del Marsella. Se afirma que el club francés no ha preguntado por él y que, por consiguiente, no entra en los planes de la directiva marsellesa. Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría en Barcelona dadas las esperanzas de que el ex del Sevilla hiciera las maletas y liberara un hueco en la masa salarial del equipo. El central valorará las propuestas que tiene encima de la mesa, aunque él siempre ha manifestado sentirse a gusto en el Barça renunciando a salir como ya ocurrió en el pasado mercado de invierno.



Estos días está previsto que Lenglet siga planteándose junto a su agente su futuro. En el Barcelona le han dejado clara su postura de que no cuentan con él y que se está mirando en el mercado otros centrales. Uno de ellos, Christensen, podría estar ya confirmado a falta de acuerdo oficial, mientras que el otro, Koundé, sigue de cerca la operación que le permitiría jugar a las órdenes de Xavi.



Estos son los números de Clément Lenglet la pasada liga con el Barcelona: en 21 partidos jugados, 7 han sido de titular llegando completar un total de 818 minutos jugados esta temporada. No ha conseguido ningún gol, pero destacan sus 41 duelos ganados y sus 60 recuperaciones. Guarismos que muestran el declive en el club de un futbolista que llegó a afianzarse en la zaga azulgrana junto a Piqué y que siempre ha mostrado una profesionalidad admirable más allá su mejor o peor suerte en el campo.