Las cosas en Can Barça van de mal en peor: Hansi Flick perdió a una pieza clave; apenas duró un mes

Las noticias llegan por los fichajes, rumores y eventos relacionados a los futbolistas que de alguna u otra forma causan tendencia. Este viernes fue la excepción, Barcelona no se despidió de un jugador y menos logró concretar el fichaje de Nico Williams, la situación es mucho más seria de lo que parece. Y es que Hansi Flick perdió a su asistente técnico repentinamente que apenas estuvo un mes bajo su mando; se trata de Thiago Alcántara, quien dejó Cataluña.

El exjugador del Bayern Múnich y Liverpool sabía lo que quería hacer con su carrera apenas se retire del fútbol: ser entrenador. Sus primeros pasos justamente llegaron cuando se unió al staff del coach alemán para asumir el rol de asistente técnico. Desde luego, generó la aprobación del hincha culé y de los directivos. Sin embargo, todo dio un giro radical tras confirmarse que se va. Y, por ende, ya es reemplazado por uno de la Masía.

Thiago se va de Barcelona

La noticia causó revuelo absoluto entre la fanaticada ya que Alcántara había llegado para brindar su conocimiento. Barcelona no tardó en emitir un comunicado confirmando a su reemplazante. Quien llevará a cabo los trabajos que había ejercido el nacido en Italia desde el 17 de julio será Arnau Blanco, quien fue entrenador en el Cadete A.

Arnau Blanco sustituye a Thiago Alcántara



El exentrenador del Cadete A del Club se incorpora hoy al staff de Hansi Flick como técnico asistente — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 16, 2024

La razón de su salida

El club catalán no brinda más información acerca de la salida de Thiago, pero sí hay medios que difundieron la razón del paso al costado del español. Según apunta ‘Radio Marca’, el hispanobrasileño tiene que volver a su casa en Liverpool por temas meramente fiscales. También apunta que su regreso al cuerpo técnico de Flick se daría en enero.

Flick espera que regrese

La prensa no evitó el caso Thiago y enseguida le pidieron explicaciones a Flick por lo sucedido. El ex DT del Bayern Múnich no se guardó nada y apuntó que “Thiago Alcántara y yo tenemos una excelente relación. Cuando decidió retirarse le dije que lo veía como entrenador en el futuro’’. Al instante, desconoció la razón de su salida. “Ahora tendremos a Arnau, de la Masía. No sé si Thiago volverá’’, concluyó.