Las oficinas del Bernabéu pueden descubrir a su lateral de la 23/24 gracias a Luis de la Fuente

El Real Madrid no está cuajando la mejor de sus campañas en cuanto a sensaciones sobre el césped -a pesar de que el equipo todavía tiene posibilidades de ganar la Champions League y la Copa del Rey- y uno de los jugadores más señalados por ello es Dani Carvajal. El lateral derecho madrileño es historia viva de la entidad y uno de los pesos pesados del vestuario, pero su rendimiento está generando cada vez más dudas en las oficinas del Bernabéu y de ahí que Florentino Pérez, amén de estudiar la llegada de un delantero centro el próximo verano, tenga en mente realizar un elevado desembolso para fortalecer el lateral derecho.

Por eso nos atrevemos a afirmar que su convocatoria con ‘La Roja’ tras recibir la llamada de Luis de la Fuente no solo tendrá incidencia para el jugador a nivel internacional, sino en su futuro en el Bernabéu. Carvajal renovó su contrato con la entidad hasta 2025 y dicha firma es la mejor prueba de que el club no baraja desprenderse de él a pesar de su deseo de reforzar el lateral, pero su grado de protagonismo en el equipo podría caer en picado si el jugador no se muestra todo lo solvente que tanto el seleccionador español como Florentino y Carlo Ancelotti esperan de él.

El último encuentro disputado ante el FC Barcelona que se saldó con derrota de los blancos dejó muy señalado a Carvajal ya que el segundo gol de los culés, un gol obra de Franck Kessié, se produjo por una internada por la banda del jugador de Leganés… quien por diferente circunstancias no se encontraba en esa zona para intentar frenar la ofensiva blaugrana.

Si a esto le sumamos que en los partidos más exigentes disputados por el Real Madrid esta temporada el rendimiento del jugador está siendo especialmente criticado, estos compromisos internacionales que a priori disputará el español en el parón de selecciones (ante Noruega fue titular el pasado sábado) serán de vital importancia para que el Real Madrid descubra a su lateral derecho titular de la temporada 23/24.

Los meses que restan de campaña son una carrera a contrarreloj para diluir el deseo de la directiva de fichar un nuevo defensor para cubrir esta posición y Carvajal sabe que ante Escocia, esta noche, podría dar su primer paso para ello.