Le compararon con Iniesta e iba a ser mejor que Pedri pero Xavi no le dio bola: llega su momento

Llegar al primer equipo del Barça con 19 años y tener un puesto en el once inicial es algo muy complicado al alcance de muy pocos. Solamente Pedri y Gavi fueron capaces de tumbar la puerta desde que llegaron para adueñarse de la medular blaugrana. Pablo Torre, no ha corrido la misma suerte. El cántabro llegó a la ciudad condal este pasado verano y no ha gozado de oportunidades. Ahora, con la baja de Pedri y Busquets todavía tocado, parece que ha llegado su gran oportunidad.

No sería algo raro que por una lesión se nos descubriera una gran estrella, solamente hace falta recordar cómo fue la explosión de Casillas en el Real Madrid, saber aprovechar la oportunidad es algo fundamental en estos casos y Pablo Torre deberá hacerlo. El ex del Racing de Santander apenas ha podido demostrar a Xavi que está equivocado. Pues con únicamente 13 minutos en liga y poco más de 200 minutos totales entre todas las competiciones no se ha podido ver ese gran talento que sí se le pudo ver en Santander y que le valió para ser comparado con toda una leyenda como Andrés Iniesta.

Xavi, por su parte, ha sido muy claro con lo que debe hacer Torre mientras no juega, estar preparado para ayudar cuando haga falta y recordó la espera que supo aguantar Kessié: “Mira Kessié, ha sabido esperar y tener paciencia, sin ninguna mala cara. Pablo está preparado y tiene que estarlo porque el equipo lo puede necesitar. No es fácil porque tiene una gran competencia. Hay mucha gente que no juega.”

Las declaraciones del técnico blaugrana no son muy halagüeñas para un Pablo Torre que sabe que está lejos de estar en la situación ideal. Pues al encontrarse en dinámica del primer equipo, no cuenta mucho para Rafa Márquez en el filial, mientras que tampoco lo hace con el primer equipo ya que Xavi apuesta por otros jugadores antes que por él.

En este sentido, el de Terrassa ha demostrado que prefiere dar entrada a jugadores con menor talento como Kessié o Sergi Roberto antes que a Torre. Sin embargo, el cántabro espera que esta sí que sea su oportunidad dorada para hacerse definitivamente con un hueco en el primer equipo del Barça.