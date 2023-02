Se confirman las peores noticias para el FC Barcelona con Pedri: problemón para Xavi

Más allá de las conclusiones que Xavi pudiera sacar a nivel futbolístico del partido entre Manchester United y FC Barcelona, uno de los protagonistas de la ida de los dieciseisavos de la Europa League fue Pedri, quien tuvo que ser sustituido en el minuto 41’ por unas molestias en el cuádriceps de su pierna derecha. Y si bien en un principio su baja no parecían más que molestias e incluso el canario pudo salir del campo a pie y con aparente normalidad, lo cierto es que su lesión es más grave de lo que parecía en un principio.

En este sentido, tal y como han informado los servicios médicos del club, Pedri tiene una rotura del recto anterior de su muslo derecho. Una lesión que, a pesar de que el equipo no ha delimitado plazos de recuperación, según ha podido saber Don Balón, alejaría al ‘8’ culé de los terrenos de juego por alrededor de 4 semanas y lo haría, además, en un momento clave de la temporada, dejando a Xavi Hernández un auténtico rompecabezas a la hora de intentar buscar una alternativa a un jugador que, por perfil futbolístico, es único en la plantilla culé.

Sobre el papel, la mejor opción por la que podría optar el técnico español durante este mes sin Pedri podría ser mantener los cuatro centrocampistas con Kessié, Frenkie de Jong, Gavi y Busquets, que mañana ya volverá tras su lesión. Sin embargo, esta alternativa no le servirá a Xavi para Old Trafford, ya que Gavi estará sancionado para dicho encuentro, de manera que para el partido de vuelta de Europa League el entrenador catalán podría volver a apostar por los tres delanteros con Ansu Fati, Lewandowski y Raphinha.

Sea como sea, como comentamos Xavi tendrá que resolver una baja muy sensible en un momento importante de la temporada en el que se pueden decidir muchas cosas. Y es que, sin ir más lejos, con el tiempo que Pedri estará alejado de los terrenos de juego, el canario se perderá un mínimo de seis partidos (Cádiz, Almería, Valencia y Athletic Club en liga; la vuelta de Europa League en Old Trafford; y la ida de la Copa del Rey contra Real Madrid). Un conjunto de partidos importantísimos en los que Xavi no podrá contar con uno de sus futbolistas más determinantes.