Llegó como estrella a Barcelona y no responde en su posición: Araujo lo aplasta y ya hay dudas

En el pasado mercado de fichajes, el Barça hizo grandes inversiones para mejorar su línea defensiva. Un gasto que ha acabado resultando exitoso, especialmente en liga. Sin embargo, hay una pieza que siembra algunas dudas: Jules Koundé, que no acaba de brillar cuando ocupa su posición natural, la de central.

El defensor francés está disputando la mayoría de sus minutos como lateral diestro pese a ser un central natural. algo que ya ha hecho público que no le acaba de gustar, ya que su demarcación favorita y en la que más disfruta es en el eje de la zaga. La realidad del Barça ha obligado a Koundé a reconvertirse a lateral, donde ha rendido a gran nivel. Sin embargo, su mal partido ante el Manchester United en Europa League, donde jugó de central, ha sembrado ciertas dudas.

El ex del Sevilla cuajó un partido muy poco brillante, donde no fue capaz de parar a Rashford en velocidad y se marcó en propia meta el segundo gol de los diablos rojos poniendo en una situación crítica a los de Xavi. Sin embargo, y pese a su incapacidad para frenar a la estrella del United, no fue lo más perocupante. Lo peor fue su salida de balón, la cual se presupone como una de sus armas principales y lejos de ser buena, fue muy mejorable. El central galo no se sintió cómodo en ningún momento y no fue capaz de ayudar a su equipo en la distribución de balón desde su posición, algo de lo que debería ser más que capaz.

Koundé ha reiterado siempre que ha podido su deseo de jugar como central en lugar de lateral. Sin embargo, actuaciones como la que tuvo ante el United generan una inseguridad impropia para un jugador que llegó en verano a cambio de más de 50 millones de euros. Pues debería ser, como mínimo, uno de los mejores en las grandes noches, algo que hasta el momento, no ha sucedido cuando ha sido central.

En este sentido, si el francés quiere asentarse como el líder de la zaga blaugrana, deberá comenzar a mejorar mucho un rendimiento que comienza a preocupar en las oficinas del Camp Nou, donde ven que Araujo y Christensen están aplastando a Koundé en cuanto a la posición de central, algo que no se esperaba para nada, pues el galo es considerado un talento generacional.