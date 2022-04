Le dicen a Simeone que pague: el Atleti pasará por caja por su fichaje

El Atlético de Madrid, tal y como ya apuntábamos en los días previos en Don Balón, se ha interesado en las últimas fechas por William Saliba. El futbolista es propiedad del Arsenal pero esta temporada se encuentra jugando en la Ligue1 francesa en calidad de cedido en el Olympique de Marsella.

Y sus actuaciones están siendo realmente buenas, tanto que ha llamado la atención no solo de los ojeadores en Francia sino más allá de las fronteras del país galo. En el Atlético de Madrid han estudiado la posible incorporación del central francés a las filas colchoneras y han estimado que sería un buen refuerzo para que el Cholo Simeone recupere la temporada que viene esa seguridad y fiabilidad defensiva que ha venido perdiendo en los últimos meses.

Pues bien, desde Inglaterra apuntan que el Arsenal, el propietario del jugador, ya le ha puesto precio de salida a su futbolista. Desde el medio británico Sky Sports informan que el club gunner ha tasado en 35 millones de libras a este joven central de apenas 21 años de edad, es decir, que al cambio en euros supondría un desembolso para el Atlético de Madrid cercano a los 42 millones de euros.

Por el momento Saliba no ha sido un jugador importante en el Arsenal. Nunca ha encontrado su sitio en Inglaterra y no ha llegado a debutar ni siquiera con el primer equipo gunner, por lo que las cesiones ha sido su tabla de salvación para seguir sumando minutos en las últimas temporadas. Primero estuvo a préstamo en el Saint Étienne, después en el Niza y esta temporada en el Olympique de Marsella.

Lo que parece claro es que el Arsenal quiere recuperar la inversión que realizó por el defensa central y no está dispuesto a soltarlo perdiendo dinero. En su día pagó 30 millones de euros por él y no le soltarán por menos de esa cantidad, aunque parece claro que su sitio no está en el equipo inglés y que de una u otra forma terminará saliendo.

Ahora al Atlético de Madrid le tocará lidiar en la pelea con el Olympique de Marsella, ya que el club francés está muy contento con el rendimiento de William Saliba esta temporada y quiere seguir contando con él el próximo curso.