Le echan y Kroos le tienta para el Madrid: Florentino reta a Carletto

Nuevo episodio en la composición de la delantera del Real Madrid de cara a la próxima de temporada. Si bien parece hecha la salida de Borja Mayoral al Getafe y se sigue declarando transferible a Mariano, el último en salir a la palestra para acompañar a Benzema y a Hazard es el alemán Timo Werner. El Chelsea no cuenta con el que en su día les costara 58 millones de libras del Red Bull Leipzig, y según el medio británico ‘Evening Standard’ no vería con malos ojos una oferta por un delantero que no ha cumplido con las expectativas en Stanford Bridge.



El compatriota de Toni Kroos sería del agrado de la plantilla blanca y de su presidente Florentino Pérez, que de acometer la operación sería solamente mediante la fórmula de cesión dado el alto montante exigido por los de Thomas Tuchel. Quien no bendice la llegada ni de Werner ni de más efectivos a la plantilla blanca es Carlo Ancelotti, que viene afirmando cada dos por tres estar contento con lo que tiene y da por cerrado el equipo en cuanto a llegadas. Un mensaje claro hacia la directiva blanca que veremos si cumple, o si por el contrario opta por actuar independientemente.



En medio de este debate, salta la figura de Karim Benzema, que viene de manifestar encontrarse cómodo en el rol de principal atacante del equipo, y no ve estrictamente necesaria la llegada de otro delantero que pueda alterar su magnífica temporada. Así pues, la opinión del francés será clave en el devenir de un movimiento que en las islas británicas se rumorea con fuerza desde hace varios días.



Ni siquiera la salida de Lukaku ha impedido que el Chelsea esté intentando prescindir de un delantero que, como decimos, no ha terminado de cuajar para el conjunto ‘blue’. Su gran cartel de delantero titular de la selección alemana, en la que coincidió con Kroos antes de su retirada, motivaron a los londinenses a llevar a cabo el, en su momento, traspaso de nivel. Así mismo, el Leipzig irrumpía por aquel entonces como un equipo revelación con el atacante alemán como principal arma.