Le ponen freno a Florentino y Ancelotti: intransferible el nuevo Sergio Ramos; rotundo "no" a 50M

No basta Mbappé, Vini ni Endrick, Florentino Pérez quiere la élite de la élite pero parece que le ponen la traba fuerte.



El periodista argentino Gastón Edul aseguró que Real Madrid va con todo por Cuti Romero y ofreció 50 millones para ficharle.

El central del Tottenham, de 26 años, es uno de los defensores más codiciados en el mercado.



El cordobés es una de las piezas fundamentales de los Spurs, titular indiscutible tanto en la Premier como en la Selección Argentina.



Sin embargo, desde Londres respondieron con un mensaje tajante al dejar en claro que no tiene intención de vender a su jugador estrella hasta el verano próximo, ya que su contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2026.

Real Madrid estaba dispuesto a hacer una oferta por Cuti Romero en este mercado de pases y se contactó con Tottenham: respondieron que no lo venden ni negocian.

Tiene contrato hasta 2026. pic.twitter.com/ju7Xq4nZO2 — Gastón Edul (@gastonedul) August 5, 2024

En el club inglés insisten en que la plantilla está cerrada, ya que ese es el mensaje que desean transmitir. No obstante, si aparece una oportunidad de mercado, no la van a dejar pasar, y menos aún en la defensa. Con la salida de Nacho, el fichaje fallido de Leny Yoro y la venta de Rafa Marín al Nápoles, la Casa Blanca se quedó sin una pieza clave para el recambio generacional en la zaga.



El Real Madrid no ha fichado a ningún argentino para su primer equipo desde la llegada de Ángel Di María hace más de diez años. Esto añade un plus a la posible incorporación del flamante bicampeón de América y figura en el Mundial de Qatar ganado por Argentina, que podría romper esta sequía y continuar con el legado de grandes jugadores argentinos en el club blanco.