El tiempo de baja de Leny Yoro; lesión con United y 60M al tacho: dolor de cabeza para Ten Hag

Manchester United va por un objetivo claro esta temporada y es confirmar que su calidad no se ha perdido pese a los fracasos de los últimos años en competiciones internacionales y en la propia Premier League. Los ‘Red Devils’ tienen una carga encima que ahora deben asumir con Erik Ten Hag para remendar los errores. Sin embargo, el equipo no empezó con el pie derecho la pretemporada producto de una noticia que no es nada menor. Leny Yoro, su fichaje más codiciado, pasó por el quirófano y se confirmó el tiempo de baja.

El defensa francés de 18 años mantuvo la ilusión contra Rangers tras ser este el primer encuentro con camiseta del United. Pero en el segundo juego nada salió como se esperaba, frente a Arsenal salió sentido, el técnico neerlandés lo sacó del campo para prevenir, pero ya era tarde. El ex zaguero del Lille fue captado con una bota de protección y lo peor se temía; al final, se confirmó que sufrió una lesión en el metatarsiano, lo cual le mantendrá de baja algunos meses. El mismo club hizo el anuncio a través de sus redes sociales.

La buena noticia para los ‘Diablos Rojos’ es que la operación de Yoro se realizó com éxito, según confirmó el club. "El defensa del Manchester United, Leny Yoro, fue sometido hoy a una cirugía con éxito por su lesión en el pie. Nuestro fichaje de verano procedente del Lille se lesionó durante el reciente partido amistoso del equipo contra el Arsenal en Los Ángeles, EE.UU. La rehabilitación de Yoro comienza ahora y esperamos que el joven de 18 años vuelva a estar en forma en unos tres meses", indicó en el comunicado.

An update on @Leny_Yoro 's rehabilitation. Get well soon, Leny 💙

La baja del francés no trae más que impotencia en la zona técnica del conjunto inglés, pero en la interna saben que nada está perdido. No obstante, lo invertido en el defensa da qué pensar en que los tres meses ocurrirá demasiado. En total, tomando en cuenta el tiempo de ausencia, se perderá por lo menos 11 compromisos, diez de ellos de Premier League; y uno, de Community Shield frente al Manchester City.

Manchester United defender Leny Yoro has today had a successful surgery on his foot injury.



"Yoro's rehabilitation starts now and we look forward to the 18-year-old returning to fitness in around three months", Man United statement confirms.