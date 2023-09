Lewandowski carga con mucha fuerza contra los árbitros españoles y La Liga: el Barça no se calla

Robert Lewandowski ha hecho unas duras declaraciones sobre los árbitros españoles y el juego que se hace en La Liga. El delantero no se ha guardado nada en una entrevista en la que ha sido muy crítico.

La estrella del FC Barcelona ha sorprendido a todos con sus palabras sobre los colegiados y el fútbol que se practica en la competición: "La Liga no es lo suficientemente atractiva en el juego de ataque. Los árbitros están matando La Liga. En algunas situaciones te permiten demasiadas cosas en defensa. Si hago una falta, de repente hay una interpretación diferente, y una tarjeta amarilla para que no haya problemas. No es normal. La Liga no quiere promover el juego de ataque".

"La Liga no es ofensiva ni atractiva por esto. Los árbitros españoles matan a La Liga. Es extraño, porque los árbitros parecen saber que hay un equipo que no quiere jugar al fútbol, se lanza, finge, provoca y comete faltas", explica el atacante en una entrevista concedida a ‘Eleven Sports’. Estás palabras llegan antes del duelo en el que se enfrentará a Osasuna en El Sadar. El escenario en el que la temporada pasada fue expulsado por dos faltas que protestó mucho en el campo. Esa tarjeta roja provocó mucho debate en las horas posteriores, pero al conocerse la sanción de dos partidos por un gesto que el árbitro interpretó como menosprecio, la indignación en su club fue total.

Las declaraciones de Lewandowski se producen semanas después de que el FC Barcelona se quejase mucho de la actuación de los colegiados en su partido contra el Getafe de la primera jornada de La Liga. Los azulgranas protestaron que no se señalase un penalti por mano en el área de su rival que podía haber sido una clara ocasión de gol. Además, las faltas y los choques por parte de los azulones fueron continuas, según explicaron al acabar el encuentro los futbolistas.

El Barça no se calla

Xavi Hernández fue muy crítico en la rueda de prensa posterior al partido con la labor de los árbitros. Se fue expulsado por pedir una falta peligrosa al borde del área del Getafe y reconoció que no le gustó nada la reunión que tuvieron los entrenadores con los colegiados antes de que comenzase la competición.