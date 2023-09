Xavi Hernández quiere disfrutar de su nuevos cracks: Gavi y Sergi Roberto no saben lo que esperar

FC Barcelona y Osasuna se enfrentan en El Sadar (21:00, hora española) con el objetivo de conseguir ampliar su racha de victorias consecutivas en La Liga. Los azulgranas llegan con novedades importantes en la convocatoria, ya que Joao Félix, Joao Cancelo e Iñigo Martínez debutan.

Los días previos al partido han sido muy diferentes para ambos equipos. El conjunto azulgrana tuvo que trabajar hasta la última hora del mercado de fichajes para cerrar dos incorporaciones importantes. Mientras que los rojillos vienen de sufrir un golpe al no conseguir clasificarse para la fase de grupos de la UEFA Conference League. El equipo de Jagoba Arrasate perdió la eliminatoria ante el Brujas por un marcador global de 3-4.

Xavi conoce la situación de su rival, pero no se confía: "Es un rival intenso, que lleva muchos años con el mismo entrenador, trabaja muy bien, es un equipo rocoso, más fuerte incluso como local. Vienen de la eliminación de la Conference y no tienen el escenario ideal, pero tienen buena plantilla. Nos costará. Salida realmente difícil para nosotros". Los últimos precedentes son favorables a los azulgranas, ya que han ganado en dos de las tres últimas visitas a Pamplona. La del año pasado aún se recuerda porque fueron capaces de conseguir los tres puntos, dándole la vuelta al 1-0 inicial, a pesar de quedarse con un futbolista menos muy pronto. El entrenador azulgrana ha aclarado que Joao Félix y Joao Cancelo están disponibles para jugar porque se encuentran bien fisicamente. El ex del Manchester City llega para convertirse en un jugador indiscutible en los onces iniciales, pudiendo aportar una creatividad y desequilibrio que ayudará a mejorar el fútbol de ataque del FC Barcelona. El ex del Atlético de Madrid lo tendrá más complicado para hacerse un hueco como titular, pero las salidas de Ansu y Abde facilitan que pueda entrar desde el banquillo. Gavi y Sergi Roberto tienen competencia nueva.

Osasuna llega con dudas

“Apenas hemos tenido tiempo para preparar el partido. Todavía no han pasado 48 horas y ahí estamos, sabiendo con quién podemos contar y con quién no. Hay jugadores que todavía no están bien. Es otra oportunidad, en otra competición. Hemos arrancado bien, con dos victorias en tres partidos y mañana necesitamos la mejor versión para hacer frente al vigente campeón de Liga. Espero un once parecido al de Villarreal. En el banquillo sí que hay jugadores diferentes. No están Ansu Fati ni Abde y están otros. Espero un gran once y buenos cambios. Todo depende del nivel que demos nosotros. Tenemos que rozar la perfección para tener opciones, más allá de si juegan unos u otros”, explicaba Arrasate en rueda de prensa.