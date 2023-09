Zidane y Julen Lopetegui no esperaban esta reaparición: La Liga se rinde al mago olvidado por todos

Isco está siendo uno de los grandes protagonistas del inicio de temporada en La Liga por su gran rendimiento en el Betis. Jude Bellingham, Kubo y el andaluz están provocando que la mayoría de aficionados quieran ver sus partidos para disfrutar del gran nivel de juego que están dando.

Solo se han disputado cuatro jornadas en la liga española, pero todas las dudas sobre el fichaje del ex de Sevilla y Real Madrid han quedado resueltas. Ha sido el mejor jugador del encuentro en todos los compromisos que han tenido los verdiblancos. Frente al Villarreal en el debut, dejó una asistencia y participó entre líneas para hacer daño a la defensa rival. Contra el Atlético de Madrid ayudó a su equipo a tener el balón y dejó algunas de las acciones más peligrosas de su equipo cerca del área rojiblanca. En San Mamés, marcó un golazo y dejó un recital de controles y giros con un rival pegado a la espalda. Y en su último partido, contra el Rayo Vallecano, volvió a liderar el ataque de un Betis que se llevó la victoria gracias al gol de falta de Willian José.

“Lo importante son los tres puntos, irnos con siete al parón es muy positivo. Después vienen partidos muy importantes y es una pena el partido que se nos escapó en San Mamés. Contento y a seguir trabajando”, decía Isco al acabar el partido. “La primera parte nos faltó entender lo que teníamos que hacer. La segunda parte hemos apretado, hemos estado juntos, robado balones arriba donde hemos creado peligro, desmarques a la espalda... Tenemos que ser más constantes y hacer lo que sabemos hacer”, explicaba el mediapunta.

Cuarto premio al mejor jugador

“Empiezo el partido y no pienso en nada de eso, lo único que quiero es ganar y disfrutar, estar lo más arriba posible y es un orgullo muy grande jugar aquí con esta gente”, comentaba Isco en el micrófono de Movistar. Nadie esperaba que los primeros encuentros de Isco en el Betis fuesen tan productivos. Es cierto que grandes entrenadores como Zidane y Lopetegui siempre habían confiado en él, pero era muy aventurado pensar que iba a brillar como lo está haciendo. Pellegrini apostó por el andaluz cuando no tenía equipo y no ha podido salirle mejor.