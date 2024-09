Por esta joya Deco no ficha a Kimmich, no sale ni por 500M y con Pedri y Gavi es el futuro del Barça

Una de las grandes noticias de esta temporada está siendo la irrupción de los jóvenes talentos del Barça de Hansi Flick. A los ya conocidos cracks adolescentes como Cubarsí y Lamine Yamal ahora se les han sumado nombres como Marc Casadó o Marc Bernal, los cuales ya se han ganado el derecho a ser considerados integrantes del FC Barcelona del futuro. En este sentido, pese a su grave lesión, la directiva culé ya tiene lista la renovación de un Bernal al que se augura una gran carrera en can Barça.

🚨🔵🔴 Barça have started signing all docs for Marc Bernal new deal valid until June 2029!



New release clause: €500m.



Formal announcement to follow but contracts now being sealed.



