Lo de Vinicius ya es para llorar; hasta Ancelotti se cansó de lo mismo: LaLiga debe poner mano dura

Desde que llegó al fútbol profesional español, Vinicius Jr. se ha ganado un público que lo apoya hasta el final, pero hay otros sector que es considerado detractor del brasileño. No es la primera vez de un desplante contra el futbolista y de este mismo ante los que le propinan insultos o hasta acciones de racismo. Esto ya ha sido penado por parte de LaLiga, pero para Carlo Ancelotti no basta que solo se advierta, pues hasta la fecha no se toman cartas en la asunto por parte del técnico.

El italiano no solo se mostró indignado, sino llamó al público y los organizadores a que dejen de ver a Vini y enfocarse en lo que ocurre en los estadios. Ha sido una constante cuando no solo el delantero viste los colores del equipo merengue en un duelo puntual por Liga o Champions, el coach reclama que también que las faltas de respeto ocurren hasta cuando el ex Flamengo calienta. Ancelotti lo consideró de anormal estas actitudes por parte de personas que siguen actuando sin mayor remedio.

Ancelotti se enfurece

Las lágrimas de por medio que arrojó Vinicius cuando declaró en conferencia de prensa en más de una oportunidad, incluso en la cancha, dejó un precedente claro. Para Carlo Ancelotti ya es el colmo, luego de ser testigo de los insultos a los que el brasileño se sigue viendo sometido. El técnico respondió ante esto y dijo que “lo que le pasa a Vinicius cada año es algo que no se puede tolerar”.

Saca cara por Vinicius

Ancelotti confirmó que lo que oye son “pitos y muchos insultos incluso durante los calentamientos”. Consideró que no es “normal” y le mandó un claro mensaje a la organización, tanto para los que están a cargo del espectáculo en la LaLiga como a los propios fanáticos. “No deberían prestar tanta atención a Vini y prestar más atención a lo que pasa en los estadios”.

Una victoria más

El once del Madrid cada vez se va solidificando con el paso de los partidos, Ancelotti está encontrando un esqueleto del cual se pueda depender a nivel técnico y táctico. Por su parte, Vinicius se destacó en el duelo con la Real Sociedad y hasta anotó uno de los tantos para darle una victoria más al Real Madrid. De ese modo, el brasileño, pese a las críticas, sigue dando la hora en su club.