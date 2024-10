Lo que le faltaba al Sevilla y García Pimienta: Thiago Motta lo quiere y Del Nido aprieta, pedirá 40M

Lo que parecía un rumor de tantos a las puertas de otro mercado ha transcendido en realidad: la Juventus de Turín quiere al jugador más importante que tiene en estos momentos bajo su mando Francisco Javier García Pimienta, entrenador del Sevilla FC, lo cual, dada la precaria situación del club andaluz es, a la vez, motivo de dicha y disgusto.

Un jugador versátil y que lleva siguiendo tiempo la ‘Vecchia Signora’

Tanto La Gazzetta dello Sport como el portal especializado en el día a día del cuadro bianconeri, Juventusnews24, confirman que a Thiago Motta le interesa y mucho, según dicen, Dodi Lukébakio, actual punta de referencia en el equipo del Sánchez Pizjuán. Como decimos, esto es motivo de alegría, ya que se atisba en este asunto un negocio redondo, pero, a la vez, el belga es la gran certeza que tienen a sus órdenes el míster barcelonés.

Aún hay tiempo

En cualquier caso, la posibilidad que maneja el presidente del Sevilla, José María Del Nido Carrasco, como es tratar de sacar un partido millonario a este interés italiano, un beneficio que esperan no baje de los 40 millones de euros (en estos momentos está tasado en 12M, según Transfermarkt y le costó al Sevilla 10M), no se producirá o acuciará al equipo español hasta el próximo verano, toda vez que la Juve no planea nuevas adquisiciones en invierno, no al menos de honda huella económica, como sería esta.

El mejor disponible

Es entendible tanto el interés de Motta como la preocupación de Pimienta ya que Lukébakio se ha destapado como un futbolista total en el ataque sevillista, capacitado para el desborde, crear segundas jugadas y anotar: esta temporada ha hecho en 11 partidos, 5 goles, siendo la auténtica referencia del equipo. Sin ir más lejos hizo los dos últimos tantos del equipo, que además le valieron tres puntos a la escuadra andaluza, en el 0-2 ante Espanyol del RCDE Stadium.