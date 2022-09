Los dos fichajes acaban con Piqué y Alba, nuevo '11’ de gala de Xavi

Este fin de semana el FC Barcelona tiene la oportunidad de dormir líder por primera vez desde que arrancó el campeonato doméstico hace prácticamente un mes. Los de Xavi Hernández visitan al Cádiz, actual colista de la tabla, y el técnico catalán sabe cuáles son sus hombres de confianza para tratar de ganar el encuentro y meter presión al Real Madrid, equipo que actualmente se sitúa en la primera posición de la clasificación.

Eso sí, el entrenador ni mucho menos está apostando por los pesos pesados del vestuario y fruto de ello el Barça está viviendo lo que ya se puede tildar de revolución por todo lo alto. La llegada de siete fichajes ha cambiado por completo la planificación deportiva del técnico de Terrassa y frente al conjunto andaluz Xavi apostará por el que ya puede denominarse su nuevo ‘11’ gala, el cual se alineará por primera vez esta temporada.

Marc-André ter Stegen, tras un estratosférico arranque liguero, ocupará la portería del FC Barcelona, un privilegio que, salvo una lesión de gravedad, disfrutará durante toda la campaña.

La defensa contará por primera vez con todos sus integrantes y el plan de Xavi no admite dudas. Con Gerard Piqué y Jordi Alba prácticamente sentenciados en Can Barça, la única duda reside en lateral izquierdo, no porque el catalán sea una opción para el técnico, sino porque ahora este tendrá que escoger entre Alejando Balde y Marcos Alonso, el último fichaje en llegar. El resto del entramado defensivo estará ocupado por Héctor Bellerín, que debutará con el equipo esta noche, Jules Koundé y Ronald Araújo.

El centro del campo, salvo cambio de última hora, estará formado por Sergio Busquets, Gavi y Pedri, siendo el canario el único que fue titular contra el Viktoria Pilzn el pasado miércoles en Champions.

Por último, el tridente ofensivo lo compondrán Raphinha, Ansu Fati y Lewandowski, aunque teóricamente Dembélé será titular en detrimento del canterano. El francés ha arrancado el curso a un nivel excelso y su importancia en el equipo no admite dudas, pero Xavi también sabe que deberá dosificar sus minutos de cara a los encuentros de máxima exigencia.