Los jefes de Míchel y el Girona se enteran del motivo de su encuentro secreto con Florentino Pérez

Hay dos cosas que tienen a Florentino Pérez molesto desde que arrancó la temporada y una de las piezas de Míchel y el Girona aúna sendas soluciones. Sí, sería un trato justo, advierten desde Madrid, y quieren llevarlo en secreto, ya que ahora mismo manejan otras prioridades, pero la pregunta queda hecha, aunque eso pueda desagradar a los jefes del proyecto gironin.

El motivo de las supuestas conversaciones del Madrid con el Girona tiene que ver con el desprestigio sufrido por los blancos en una selección española que recoge halagos y méritos sin que los merengues aporten gran cosa. Unido a ello, hay necesidades acuciantes en la plantilla de los de Concha Espina y el Girona posee una solución a sendos aspectos.

Otras prioridades, pero una de las que se queda en espera está en Montilivi

De sobra es sabido que el Madrid está moviendo hilos por Trent Alexander-Arnold para hacerlo suyo al término de la presente temporada. La idea blanca es que sea el lateral titular o al menos quien dispute de tú a tú el puesto a un recuperado (eso esperan) Dani Carvajal, pero el Girona se cuela en medio de este deseo, porque, ¿qué pasa si falla el jugador inglés?

Prácticamente descartada la opción de Pedro Porro para el lateral blanco debido a su precio, Florentino y el Madrid buscan recuperar prestigio en La Roja y talento joven, además de un plan B al carrilero diestro del Liverpool, por si ese fichaje se les escurre, y es ahí donde los catalanes tienen mucho que decir, porque una de las alternativas jóvenes, internacionales y de proyección es Arnau Martínez.

Perfecto para meter un seleccionable en España y dar futuro al carril diestro

Que Arnau, como todo el Girona, no están haciendo su mejor temporada es un hecho discutible, sin embargo, lo que sí es una certeza es que el carrilero gironin no deja de ser uno de los mejores laterales del campeonato y encima es internacional con las categorías inferiores de La Roja.

Asimismo, el de Premià de Dalt tiene 21 años, es decir, cuenta con una proyección excepcional, y lo que es más importante para Florentino, se ha enterado que el jugador está en la esfera de atención del Manchester City, de modo que para el Madrid es una oportunidad a disputar a la voz de ya.

Como decimos, no hay oferta, solo pregunta; no es la prioridad, solo la alternativa, pero el Madrid se ha interesado en el jugador de Míchel, de ahí sus preguntas al Girona que, a buen seguro, no habrán gustado en el City Group.