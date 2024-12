Harta a Flick y Míchel le da largas porque tiene un acuerdo con el ex del Barça

Míchel no irá a por el jugador del Barcelona en el próximo mercado de fichajes invernal, no si antes puede hacerse con un ex del Barça que se le ha puesto a tiro en dicha ventana. Y eso que el primero, Pablo Torre, es un jugador que no termina de encajar para Hansi Flick en el Barça y conoce tanto el Girona como los métodos del entrenador madrileño.

Con todo, le interesa más al preparador capitalino hacerse si puede con el que fuera fichaje millonario del Barça, por el que pelea contra el Como 1907 de Cesc Fábregas, curiosamente otro exjugador de la entidad blaugrana.

Sin hueco en la Juventus

Ese jugador que busca incorporar Míchel es Arthur Melo, cuya salida del Barça le ha reportado más perjuicio que beneficio y que ahora, después de su notable estancia en la Fiorentina, no encuentra su sitio a las órdenes de Thiago Motta en la Juventus de Turín.

Always putting in the work. Staying ready for every challenge. Let’s go! 💪🔥 pic.twitter.com/xdGjclsv2i — Arthur Melo (@arthurhromelo) November 29, 2024

Hasta tal punto esto es cierto que el futbolista brasileño todavía no ha debutado con la Vecchia Signora esta campaña, lo que nos da una idea de las intenciones que alberga con él el míster italo-brasileño del equipo bianconeri.

Una salida más que interesante para jugador y gironins, nos así la de Torre

Recapitulando, si Pablo Torre y Flick no terminan de entenderse en el Barça y parecía que el Girona podía ser la salida provechosa para el canterano azulgrana, que busca minutos hasta final de temporada, estos planes, o connato de tal cosa, los corta Michel de raíz, que va a intentar lo de Melo.

En favor del fichaje del jugador brasileño, Míchel aporta datos concretos, datos que no tiene con Torre: Melo fue fundamental el pasado curso en el conjunto viola, donde estuvo cedido, jugando 48 partidos, lugar en el que, además, consiguió hacer 2 goles y dar 4 asistencias. En condiciones normales, este exjugador del FC Barcelona puede ser un salto de calidad enorme para la medular de Míchel.