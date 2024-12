Luis de la Fuente advierte a Carlo Ancelotti que si lo mantiene se cargará por él al fijo del Barça

Le han faltado días y, quizá, minutos, a Luis de la Fuente para aguzar las orejas y contactar con un futbolista fetiche para él y que se desenvuelve en el Real Madrid. Lo bueno para el club blanco, el jugador y el mismo seleccionador nacional es que ahora mismo esa pieza parece clave en el once de Carlo Ancelotti; lo malo es que no suele serlo.

Está claro que son las circunstancias las que han llevado a Dani Ceballos a la titularidad, pero al míster de la Selección Española de Fútbol le queda la duda de si Carlo Ancelotti mantendrá al utrerano como elemento clave una vez Eduardo Camavinga regrese.

Las lesiones le abren las puertas

Ceballos, que hace un mes tenía un pie fuera del Madrid, ha vuelto a ser importante para Carletto fruto de las lesiones y no solo la del ex del Rennes, sino también la de Eder Militao, que envía en no pocas veces (ahí está el ejemplo de Bérgamo) a Aurelien Tchouameni a la posición de central.

En el futuro, todo hace indicar que Camavinga será un problema para el sevillano, pero le queda la duda a Luis de la Fuente ya que Luka Modric sí esta disponible y no ha sido capaz de quitar de en medio a un Ceballos que está sin duda destacando en la elaboración y el trabajo, donde el croata tiene mucho de lo primero y el francés solo de lo segundo y no decisivo.

Condicionado por los minutos

Ahora bien, el hecho de que Luis de la Fuente haya contado con Ceballos siempre que ha sido importante en su club y que su salida coincidió con el ascenso de Gavi en La Roja, hacen que ahora la tornas puedan cambiarse, ya que el del Barça no es todo lo importante para Flick que De la Fuente quisiera y eso hace que le llame más la atención el jugador del Real Madrid.

Pero, claro, para que Ceballos esté entre los elegidos en la Nations League debe seguir siendo titular en el Madrid, cosa que no es sencilla. Es verdad que, a día de hoy, De la Fuente llevaría antes al mediocampista del Madrid que al del Barça, pero Ancelotti ya ha hecho desaparecer del mapa antes del utrerano, de modo que habrá que esperar.