Luis Enrique indigna a Laporta por culpa de Ansu Fati, brecha y lío

El partido disputado por la selección española frente a Portugal con motivo de la primera jornada de la presente edición de la UEFA Nations League está dando que hablar mucho más de lo esperado. 'La Roja' no pudo pasar del empate ante el combinado luso, pero lo que Joan Laporta no entiende es la no participación de Ansu Fati.

El joven jugador formado en La Masía fue la gran sorpresa de la convocatoria de Luis Enrique ya que, tras estar lesionado prácticamente toda la temporada, el asturiano le brindó la oportunidad de formar parte de su lista de integrantes. Desde el primer momento en que este accedió a su cargo como seleccionador manifestó su más entera confianza a Ansu, pero el partido contra Portugal causó suma indignación entre las altas esferas del FC Barcelona, especialmente a la figura del presidente.

El internacional está considerado una de las grandes esperanzas del nuevo proyecto culé y Laporta no quiere hacerse la idea de que vuelva a sufrir otra lesión de larga duración, algo que dejaría al Barça sin su gran referencia ofensiva. Es por ello por lo que el mandamás blaugrana no termina de ver con buenos ojos la decisión de Luis Enrique de convocar al futbolista si no es para contar con él.

Tanto Xavi como Laporta vieron en esta convocatoria de 'La Roja' una oportunidad de oro para que el futbolista, al parecer ya recuperado de sus percances físicos, recobre su mejor estado competitivo de cara a comenzar el próximo curso con la moral por las nubes y con todo a punto, pero si no goza de confianza por parte del asturiano difícilmente podrá hacer frente a tales expectativas.

Con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, muchos futbolistas apurarán sus opciones de formar parte de la convocatoria que trate de lograr la segunda estrella para España, por lo que si Luis Enrique no pretende brindar el liderazgo del equipo al canterano culé, el FC Barcelona está asumiendo un riesgo innecesario prestando el atacante al seleccionador español, algo que le está impidiendo ponerse a tono por cuenta ajena y que le está obligando a realizar un esfuerzo, los entrenamientos, que no se está viendo recompensado.