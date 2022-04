Luis Enrique se lo mostró a Xavi: el crack del Barça lo cambia todo

El Barcelona nunca creyó en la remontada de LaLiga tras la victoria del Real Madrid en el Sánchez Pizjuán, al menos no como lo hizo el Madrid la temporada pasada frente al Atleti. Algunos pensarán, para qué, si al Madrid no le sirvió para nada, y quizá tengan razón en lo pragmático, pero no en lo anímico, ya que el intento en clubs grandes siempre supone algo más. Aunque quizá lo que le ocurre al club blaugrana es que tiene dependencia de un jugador que hace de engranaje y que, sin él, como advirtió Luis Enrique en España antes que Xavi en el Barça, las cosas no salen, como ayer ante el Cádiz (0-1).

Sí, el Barça cayó contra todo pronóstico en el Camp Nou frente a un equipo, el gaditano, al que todavía no ha ganado desde el último ascenso cadista, y lo hizo de nuevo dando una imagen muy pobre en ideas y juego que culmina con un adiós a LaLiga y la temporada, quizá excesivamente prematuro. La pregunta tal vez no sea ahora mismo el ‘y ahora qué’, refiriéndonos a los resultados y la distancia con el Madrid o la eliminación de la Europa League, sino más bien y ‘sin él, qué’, porque podemos afirmar que Pedri es fundamental e insustituible en el Barça.

Mirando los números, la dependencia es clamorosa. El Barça ha perdido esta temporada en el Campeonato Nacional de Liga cinco partidos y en ninguno de ellos estuvo sobre el césped el canario. Además, la última gran racha culé, la iniciada ante el Deportivo Alavés con nueve victorias y un empate en los últimos once partidos (el choque de ayer lo enturbia todo) comenzó con su recuperación.

Y no hablamos tanto de los resultados que consigue el Barça con el internacional con Lucho sobre el césped, sino más bien del juego que es capaz de desplegar el Barça con o sin él. Y la distancia entre ambos polos es evidente. Pedri solo ha jugado 12 partido esta temporada en LaLiga con el Barça y no solo nunca perdió, sino que el Barcelona ganó diez de ellos, metiendo cuatro goles media docena de estos partidos, incluido el del Bernabéu. Sí, el Barça es más Barça con Pedri, como lo es España, y pese a sus 19 años puede decirse que el proyecto blaugrana cuenta con una necesidad, la de tener al de Tegueste, que ya no estará esta temporada; no lo duden, se va a hacer larga…