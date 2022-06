Marco Asensio, giro total: el Madrid le dice 'no' y Klopp sueña con él

Uno de los jugadores que más en el disparadero están ahora mismo en el Real Madrid es Marco Asensio. El mallorquín se ha convertido en los últimos días en una de las cuestiones más importantes para el conjunto blanco a la hora de esclarecer su futuro ya que su situación es delicada al finalizar su contrato la temporada que viene. Por eso, lo que Florentino Pérez quiere saber cuanto antes son las intenciones del talentoso jugador ya que ve en él la posibilidad de venderlo y sacar un rendimiento económico.

Lo cierto es que en las últimas horas Marco Asensio parece que empieza a tener su futuro más fuera que dentro del Real Madrid. El club ya le había expuesto su situación deportiva, y es que Carlo Ancelotti no le va a ofrecer un papel protagonista dentro del equipo sino que lo va a considerar un hombre más de la rotación, es decir, tendrá sus oportunidades a lo largo de toda la temporada pero no puede prometerle un puesto en el once de forma habitual y mucho menos después del rendimiento que han ofrecido algunos hombres como Rodrygo en los últimos tiempos.

Pero a esto se le suma un nuevo condicionante. Y es que tal y como informa la Cadena Cope el Real Madrid no le va a ofrecer a Marco Asensio la renovación. Por el momento Florentino Pérez no ve la necesidad de atar en corto al balear y pese a que finalice su vinculación en 2023 no le va a ofrecer la posibilidad de ampliar su vínculo ya que, a tenor de esta decisión, le considera un futbolista totalmente prescindible dentro del engranaje del equipo.

Así, desde el Santiago Bernabéu se confía en poder aprovechar el gran interés que ha despertado el atacante en otros equipos punteros como son el AC Milan o incluso el propio Liverpool. Jürgen Klopp, ante tanta salida que está experimentando en los últimos tiempos, ve en el jugador español una buena oportunidad para reforzar su plantilla y está ante una gran oportunidad de mercado para hacerlo. Si llega una buena oferta, el Real Madrid no tendrá ningún tipo de problema en aprovecharla.