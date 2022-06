Madrid-Barça, guerra de gastos: Cristiano, Hazard, Neymar, Dembélé…

Los dos equipos que más han gastado en la historia reciente en fichajes han sido Real Madrid y Barcelona, una rivalidad que más allá del campo y que se traslada a los despachos dadas las grandes inversiones de ambos equipos. Según un estudio de la web ‘transfermarkt.es’, los dos gigantes del fútbol mundial han sido los que han despuntado en esta estadística, en la cual, la diferencia entre ambos equipos es de tan solo 6 millones en el siglo XXI.



El Real Madrid empezó disparando dichos datos en el año 2000, cuando Florentino rompió el mercado con las incorporaciones de Figo, del máximo rival, y de Zidane, por los que pagó nada menos que 60 y 77 millones respectivamente. Fueron los traspasos más caros de la historia, y lo siguieron siendo hasta que en 2009 el mandatario merengue dio el bombazo y se trajo a Cristiano por 100 millones procedente del Manchester United. A esto hay que añadir, algunos de lo más deslumbrantes como los de Ronaldo por 45, Bale por 110, Hazard por 115 y James por 75, lo que supone un total de 2264 millones desde el 2000 hasta el 2022, toda una barbaridad.



Pero no muy lejos anda el Barcelona, que sitúa sus gastos en 2258 millones en el mismo periodo de tiempo, solo 6 menos que su eterno rival. Entre sus grandes movimientos destacan los de Dembélé por 140, Coutinho por 135 o Griezmann por 120, a los que se añaden los de Neymar por 100 millones y Luis Suárez por 80. Datos nada envidiables a los del Real Madrid que hablan de que la rivalidad histórica de estos dos equipos ha trascendido del campo a los despachos.



En el caso de los azulgrana, lamentablemente la situación apunta a que no podrá realizar grandes desembolsos esta temporada, ya que la deuda lo impide. Pero eso no impedirá que los de Xavi incorporen fichajes de renombre como bien se está rumoreando. Lo que no podrá combatir, al menos de momento, son los fichajes que el Real Madrid tiene en mente tras la renuncia de Mbappé a los blancos. El de 100 millones por Tchouameni ya es un hecho y no se descartan varios bombazos más por parte de un Florentino con hambre de gastar.