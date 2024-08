Malas noticias para el Barça: el reemplazante de Nico Williams desistió; prefiere irse al PSG

La negativa de Nico Williams hacia el Barcelona no cayó bien en la interna del club tras los intentos por convencer al delantero que brilló con la selección de España en la Eurocopa. El de Bilbao se fue cayendo con el paso de los días de las pretensiones culés, que enseguida pusieron el foco en otro lado, exactamente, en otra liga. Deco escatima esfuerzos para concretar el siguiente fichaje tras el de Dani Olmo, pero las noticias vuelven a ser malas.

El director deportivo tantea más de una posibilidad para ocupar el extremo izquierdo, por supuesto, buscarle equipos a los que ya no cuentan para Flick. Sin embargo, los primeros reportes no gustan nada, ya que el que estaba en bandeja era el delantero Kingsley Coman, actualmente en el Bayern Múnich, expupilo de Hansi Flick y con un gran interés por irse a otro campeonato. Esto no hace nada más que desviar las prioridades de los catalanes que debería urgentemente ver otras opciones para contentar al técnico alemán de cara a la temporada.

Sin la posibilidad de contar con el menor de los Williams, en las postulaciones figuraba Kingsley Coman, quien tiene intenciones de tener más minutos e irse a otra liga si es necesario. Y según reporta ‘Sky Sports Alemania’, el único club con el que negociará el francés será con el Paris Saint- Germain, equipo en el que ya estuvo y piensa volver.

