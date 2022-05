Maniobra final por Lewandowski: Xavi, resignado, asume la pérdida

El Bayern de Múnich lanza un claro mensaje: no quiere que su estructura se desmorone. Por eso, en el conjunto alemán han conseguido cerrar la renovación de uno de sus máximos emblemas como es Thomas Müller. Esta maniobra puede tocar de lado al Fútbol Club Barcelona porque parece que en el Bayern están dispuestos a apostar por la continuidad de sus pesos pesados y eso implica, por lo tanto, que Robert Lewandowski seguiría siendo una pieza fundamental y no saldría dirección al Camp Nou.

Mucho se ha relacionado en las últimas fechas al Barça con Lewandowski y lo cierto es que el interés de los azulgrana en el delantero es firme, pero no parece nada fácil sacar al polaco de un club en el que es una auténtica institución y ha logrado innumerables éxitos tanto colectivos como individuales. Sin embargo, como ya se ha venido contando Lewandowski no vería con malos ojos cambiar de aires tanto tiempo después y probar suerte en LaLiga a las órdenes de Xavi Hernández, aunque está claro que en el Bayern no van a poner precisamente facilidades para la salida del ariete.

‘Lewy’ tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta el año 2023 pero pocas veces se había hablado tan fuerte de una hipotética marcha del delantero del Allianz Arena. El ‘9’, eso sí, no se cansa de marcar goles pese a que pueda tener la cabeza en otro sitio porque esta temporada ha vuelto a ser una figura capital en la consecución del título de la Bundesliga, donde hasta la fecha ha conseguido anotar la friolera de 34 goles en los 32 encuentros disputados. Y a todo esto hay que sumarle los 13 que ha conseguido marcar en Champions League pese a que su equipo cayó eliminado en los cuartos de final a manos del Villarreal.

La maniobra con Müller

Ahora bien, la renovación de Thomas Müller por parte del Bayern de Múnich hasta la temporada 2024 deja claro que el conjunto germano sigue teniendo toda la fe del mundo en los veteranos que le han dado al club innumerables títulos. Es un movimiento inteligente de los bávaros, que aprovechan para lanzar un mensaje de soslayo en torno a la figura de Lewandowski: no será fácil sacarlo de Alemania.

Müller lleva desde los diez años en la disciplina del Bayern de Múnich, criado en las categorías inferiores, y han decidido prolongar su vinculación hasta el año 2024 ya que según Oliver Kahn, el director general, “es un personaje importante en el vestuario por su personalidad”.