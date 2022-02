Maradona, Messi y Laporta: el perdón a un 10; el sueño culé posible

Quizá se le pueda dar poco recorrido a esta nueva información acerca de Diego Armando Maradona, Leo Messi y el FC Barcelona, con Joan Laporta ejerciendo de actor de reparto, pero lo cierto es que ya son varias las voces que avisan de que un posible reencuentro entre el astro argentino del Paris Saint-Germain y el club de sus amores, el Barça, es posible. Se pensaba que, de concretarse tal acercamiento, sería ya a posteriori, tras la retirada del sudamericano, pero hay quien opina que Leo podría tratar de volver el próximo verano.

Está claro que para ello primero tendría que ponerse de acuerdo con su actual club pagador, el PSG, y en segundo término tendría que aceptar bajarse muchísimo el sueldo, amén de esperar el propio equipo galo una oferta aún por determinar de parte del Barça. Es decir, demasiados condicionantes como para cumplir el sueño de volver a ver a Leo Messi en activo vestir la elástica blaugrana en el Camp Nou. Ahora bien, es difícil pero no imposible.

Al menos no lo es para el hijo del que para muchos es no solo el mejor jugador de siempre en Argentina, sino de la historia: Diego Armando Maradona. Así, Diego Sinagra ha sorprendido revelando que a su juicio Messi no solo no es feliz en París sino que trataría de regresar a la Ciudad Condal en cuanto tuviera la ocasión: “estoy convencido de que Leo Messi volverá al Barça. Tal vez el próximo verano. No parece feliz”, dijo al diario Sport. Con respecto al eterno debate, más creciente ahora que Messi ha chocado contra el frío que le hiela lejos del Camp Nou, Sinagra dijo que “mi viejo no tiene comparación. Y no solo en Argentina, lo comparan en todo el mundo, pero no tiene sentido. Para mí, después de mi viejo, Messi viene en la historia del fútbol".

Con respecto a la opción de volver a ver a Messi de corto en el coliseo blaugrana las posibilidades, por muchos factores, son escasas. Eso sí, el delantero del PSG nunca cerró las puertas al club para una segunda etapa tras ser jugador. “Si hay posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siguiera creciendo y que siguiera siendo uno de los mejores del mundo”, comentó Messi en noviembre al mismo medio.