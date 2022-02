El francés revela el crack de PSG y Al-Khelaifi en el United: bombazo

Una de las mayores ventajas que va a tener el Manchester United en el próximo mercado de fichajes veraniego, que incluso le pueden llevar a hacer alguna locura, como os narramos hoy en Don Balón, radica en el hecho de que liberará una importante cantidad de dinero en concepto de masa salarial. Pues bien, un ex crack de Les Bleus ha revelado que Nasser Al-Kheliafi y el PSG son uno de los destinatarios de esta liberación mediante un bombazo cada vez más inminente.

El elegido para señalar tanto el deseo del mandatario del Paris Saint-Germain como del futbolista de la actual plantilla de Ralf Rangnick es Nicolas Anelka, ex, entre otros, de Juventus de Turín y Real Madrid. El ex delantero afirmó en unas declaraciones en RMC Sport que "conozco a Paul, jugué con él en la Juventus y es increíble lo que puede hacer con el balón. Desafortunadamente, cuando llegó a Manchester no eran un gran equipo. Es un equipo que tiene que reconstruirse, está buscando su plan de juego, está buscando un entrenador…”, empezó comentando Anelka sobre la situación de Pogboom, que ve claro que el futuro de Pogba está lejos del United.

Pero el ex jugador blanco fue taxativo al preguntársele por la opción del PSG: “discutí esto hace seis meses con él y no estaría en contra de venir al PSG. Si viene, nos olvidaremos de todas las lesiones y veremos que es un jugador top”, certificó. Teniendo en cuenta que Pogba acaba contrato en junio y que los otros dos equipos que han estado interesados en él, Madrid y Barça, ya no lo están, París parece la salida más conveniente y segura.

Lesiones y una enorme irregularidad, amén de una larga crisis de identidad y resultados resaltables en Europa e Inglaterra, han coincido temporada tras temporada en la etapa de Pogba en el United, por lo que su salida no será vista como un proceso traumático en una entidad de Old Trafford que ya está sopesando qué jugadores pueden sustituirlo. Declan Rice parece el deseado, aunque su coste de mercado es, quizá, excesivo.

Lo que está claro es que el interés manifiesto de Nasser Al-Khelaifi y el PSG en el jugador francés ahora se ve correspondido por Paul Pogba.