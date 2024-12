Marcelino se harta de 2 de los fichajes más caros de la historia del Villarreal CF

Una vez más una de las grandes inversiones del Villarreal CF volvió a fallar a Marcelino García Toral en un momento delicado y preciso, como fue el choque aplazado ante el Rayo Vallecano, condicionado completamente por la expulsión de una de estas piezas, Willy Kambwala.

El exjugador del Manchester United, que se cuela entre los 25 fichajes más caros de la historia del Submarino Amarillo con un precio de 10 millones de euros, volvió a tener una oportunidad y de nuevo volvió a fallar a míster asturiano. Y la suya no es la única compra de la que se arrepienten en La Cerámica, hay una peor.

El partido ante el Rayo Vallecano quedó completamente condicionado por la expulsión de Kambwala

En el minuto 31, con el Villarreal abajo en el marcador por el tanto de Álvaro García, el joven futbolista amarillo hizo una entrada temeraria a Óscar Valentín, quien, si bien exagera las consecuencias, es víctima de una acción a destiempo, con el pie muy arriba, que le costó la expulsión al central de Marcelino, dejando a su equipo con diez durante más de 60 minutos.

Recordemos que el futbolista nacido hace 20 años en Kinshasa, pero con pasaporte francés, apenas sí ha contado esta temporada en LaLiga EA Sports para Marcelino, el cual ayer rotó ante los vallecanos y en el caso del central lo pagó caro. Otra vez. Su nombre ya estuvo en la foto ante el Pontevedra, en la eliminación de la Copa del Rey.

La peor inversión no consigue recuperar el gasto

Ahora bien, con vistas a futuro movimientos de mercado, donde pueden surgir oportunidades como la de Hakim Ziyech, que se pone a tiro de LaLiga, puede decirse que por el momento el peor fichaje es el de Arnaut Danjuma, esta temporada, cedido en el Girona.

El jugador neerlandés, que salió del Villarreal no por su calidad, que tiene mucha, sino por su mentalidad y carácter, que lo hacen complicado en el vestuario, no está consiguiendo brillar a las órdenes de Míchel, de modo que lejos de ganar valor, lo está perdiendo. Es decir, de cara a su venta en el verano de 2025, algo necesario porque acaba contrato en 2026 y no se cuenta con él en La Cerámica, el Villarreal tiene muy complicado recuperar los 23,5 millones invertidos en su día en el holandés, en el que es el fichaje más caro de la historia amarilla.