Marcelo gana, pero no se despide, aún tiene sitio con Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti decidió hacer rotaciones ante el Espanyol consciente del compromiso que tiene el próximo miércoles ante el Manchester City y de que La Liga la tenía muy bien encaminada, podía permitirse el lujo de alinear solamente a 4 titulares (Casemiro, Courtois, Rodrygo y Modric) y dar descanso al resto. Debido a ello, Marcelo, capitán del equipo, pudo no solamente jugar, sino salir de inicio en el partido que a la postre acabaría siendo el que conseguiría dar el título nº35 de Liga al Real Madrid.

Gracias a ello, Marcelo se convierte en solitario en el futbolista activo con más títulos en la historia del Real Madrid con 24, que podrían convertirse el 25 si los blancos consiguen dar la vuelta a la eliminatoria ante el Manchester City y después superan al Liverpool o Villarreal en la final que se disputará en París en Saint Denis. A pesar de ello, su contrato sigue terminando en junio de 2022 y Florentino Pérez ha tomado una decisión.

Marcelo quiere quedarse, siempre lo ha dicho, pero la única realidad es que su participación en el conjunto blanco cada vez es menor desde la llegada de Ferland Mendy y desde las oficinas del Real Madrid no se han producido en ningún momento movimientos que inviten a pensar que Florentino Pérez está dudando acerca de si ofrecer al brasileño una ampliación de su contrato.

Marcelo es leyenda pura del Real Madrid, como se ha dicho, el jugador activo que más títulos ha ganado en toda su historia y nadie duda del rendimiento que el brasileño ha dado en la banda izquierda de la zaga, llegando a convertirse por momentos en el mejor en su posición, pero Florentino Pérez es consciente de su actual situación y por ello, aunque le pese, entiende que es mejor en estos momentos que sus caminos se separen y el brasileño pruebe suerte en otro sitio. Solo un giro drástico de los acontecimientos haría que todo cambiase.

Marcelo ha ganado, a pesar de eso se irá, pero no se ha despedido aún del Real Madrid porque todavía le queda una batalla por ganar, la Champions League, aún tiene sitio en el equipo de Carlo Ancelotti. Según se ha publicado en más de una ocasión en Don Balón, Marcelo no se quiere quedar en Europa para no tener que enfrentarse al Real Madrid y las opciones de regresar a Brasil o probar suerte en la MLS están sobre la mesa. Ahora, le toca decidir a él.