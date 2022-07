Marcelo, nuevo destino: Neymar le acoge y Kylian Mbappé acepta el reto

Salió del Real Madrid después de quince años siendo una leyenda y ahora se tiene que enfrentar a la cruda realidad de, a sus 34 años de edad, encontrar un nuevo equipo que le permita dar los últimos pasos de su carrera deportiva. Es la situación que vive Marcelo tras no renovar su contrato con el conjunto blanco después de haberse proclamado una vez más campeón de Europa siendo merengue. Ahora, el brasileño está en el mercado y se está moviendo para encontrar acomodo y hay un último equipo que ha llamado a su puerta para interesarse en él.

En Francia se han fijado en Marcelo y el Olympique de Lyon es quien se ha puesto tras sus pasos según apunta el portal web especializado Foot Mercato. El conjunto francés se encuentra en plena reestructuración de su plantilla de cara a la temporada que viene y está insistentemente buscando un lateral zurdo en el mercado ya que deben cubrir de forma urgente esa posición, así que la opción del ex jugador del Real Madrid, que además llegaría libre y sin tener que pagar ningún tipo de traspaso ha aparecido en el horizonte.

No obstante, Marcelo no es la primera opción que manera el OL (donde ya jugó Mariano Díaz) para esa demarcación. En Lyon siguen mirando a LaLiga y es Pervis Estupiñán, el jugador del Villarreal, quien aparece como objetivo número uno en la agenda de los galos. El ecuatoriano tiene la ventaja de que cuenta con apenas 24 años y una progresión sostenible en el tiempo, así que sueñan con sacarlo de España para llevárselo a jugar a Francia. No será fácil, no obstante, primero porque el lateral ecuatoriano tiene un contrato de larga duración con el ‘Submarino amarillo’ y después porque el Lyon esta temporada que viene no va a jugar ni siquiera competición europea, algo que sí harán los españoles.

Así las cosas, si la opción de Estupiñán se sigue torciendo el Olympique de Lyon seguirá teniendo a tiro la opción de Marcelo si no se compromete antes con cualquier otro equipo, y de esta formar podrá encontrarse con Mbappé en el terreno de juego… como rivales en la Ligue1.