Marco Asensio y Mendes viran con su futuro: cierra una puerta, 2 salidas y una aventura millonaria

Cuando Marco Asensio marcó el 1-2 del Camp Nou, que podía haber cambiado el curso de LaLiga, el jugador balear se fue a la banda marcando el escudo de su pecho, un gesto significativo toda vez que el club catalán era uno de los conjuntos que habían preguntado por su situación para la 23/24. Ahora bien, eso no significa que el jugador vaya a quedarse en el Madrid, algo que le desaconseja Jorge Mendes, sino simplemente que el Barça no es una posibilidad.

Premier League

Si por el agente del español fuera, Asensio ficharía por un equipo de la Premier League, donde cree que puede ganar dinero y prestigio a partes iguales. Cree el luso que su ciclo en el Madrid está viciado, que nunca será considerado un jugador de pleno derecho para entrar en el once, mientras que varios clubs se han interesado por el jugador y podrían darle la oportunidad que está buscando, algunos de ellos de la liga inglesa. Con todo, son meras preguntas, nada concreto y un salto al vacío sin red conlleva riesgos, por eso Asensio calla sobre su renovación.

La Serie A

También han preguntado por él en Italia, donde el AC Milan estaría dispuesto a luchar por llevárselo si no renueva con el Real Madrid, algo que no está asegurado. Advierten desde suelo transalpino que no sería el único equipo interesado, ya que la Juventus de Turín también querría hacerse con sus servicios. El problema en este asunto es el salario, que, según cuentan, no mejoraría el del Real Madrid, mientras que la oferta deportiva es menos jugosa.

Una oferta y mismo rol

El Real Madrid quiere conservar a Marco Asensio pero solo lo hará con un precio a la baja, es decir, rebajando su estatus en el equipo, y eso ha molestado a Mendes y al jugador. Asensio duda de salir de Madrid y España, pero el Madrid ha hecho una declaración de intenciones: su bajada de sueldo significa que no tendrá potestad para exigir derribar la puerta porque no se lo ha ganado, además Carlo Ancelotti le está castigando con una total ausencia de minutos. Por eso Mendes quiere encontrarle acomodo en la Premier, pero los grandes no se deciden por él; al parecer, como le pasa al Madrid, dudan del jugador. Mendes quiere es aventura millonaria en Inglaterra, si la encuentra, Asensio estará fuera.