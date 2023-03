Ni Butragueño lo vio venir: gratis al Barça por Laporta y Alemany y nuevo azote del Real Madrid

El Real Madrid pudo salir del Clásico como el gran vencedor de una semana propicia, debido al parón, para asestar un golpe a LaLiga, sin embargo el tanto de Marco Asensio no subió al marcador y del 1-2 blanco se pasó al 2-1 blaugrana, de Franck Kessié a pase de Alejando Balde. Y este tanto, anotado en el 92 y con la necesidad de marcar dos más para el Real Madrid, lo de Ancelotti decían adiós a la competición doméstica… por el mismo verdugo, ese que Laporta y Alemany consiguieron gratis en el pasado mercado de fichajes veraniego.

Carrera contra Chelsea y AC Milan

Durante gran parte de la temporada pasada fueron muchos, especialmente a partir del mes de enero, los equipos que llamaron a las puertas del jugador por entonces de San Siro, entre ellos el mismo Milan, que no pudo retenerlo (acababa contrato) o el Chelsea, pero Franck Kessié tenía su decisión tomada: quería jugar en el FC Barcelona. No le está yendo bien en can Barça, al menos no todo lo bien que a título personal esperaba tras su fichaje por el club azulgrana, sin embargo eso no le ha impedido ser el azote del Real Madrid.

Dos tantos cruciales

El costamarfileño apenas ha disputado, en los cuatro partidos que ha jugado el Barça esta temporada contra el Real Madrid, 109 minutos, donde ha anotado un tanto y casi otro, en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey disputado en el Santiago Bernabéu, donde si bien no pudo anotarse el mérito oficialmente, que resultó en propio meta de Eder Militao, fue quien provocó que la jugada acabara en gol. Y en ese fue en el único Clásico que jugó más de 15 minutos.

No es el africano un futbolista dado a muchos goles por temporada cuando ha disputado minutos, sin embargo curiosamente le ha tomado la medida al Real Madrid al que ha dejado sin LaLiga y a un paso de quedarse también sin Copa del Rey (la vuelta será en el Camp Nou el próximo día 5 de abril). Por ejemplo, en el AC Milan la temporada pasada, donde era un hombre clave en los onces de Stefano Pioli, apenas sí anotó 7 tantos en 39 partidos y 2.900 minutos de juego. Seguramente nadie en el Real Madrid, ni siquiera su director de relaciones institucionales y leyenda blanca, Emilio Butragueño, que fue quien sustituyó a Florentino Pérez en el palco del Camp Nou tras el enfrentamiento entre las dos instituciones por el caso Negreira, se esperaban que Kessié fuera a ser su verdugo. Así de caprichoso es el fútbol.