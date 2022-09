Marcos Alonso, posible contraataque de Florentino por Marco Asensio

Cuando el Real Madrid fichó a Marco Asensio desde el Mallorca por unos 3,5 millones de euros, rápidamente se le vieron las costuras al Barcelona, que lo tuvo en su mano, pero lo dejó ir por ser excesivamente caro. El error, que fue fatal, puede tener su reconciliación este próximo verano si finalmente el Madrid no puede colocar al balear en enero y lo deja ir gratis al término de la temporada. Ahora bien, hay quien ve similitudes entre Asensio y Marcos Alonso, el flamante nuevo lateral izquierdo titular del Barça, y, según fuentes consultadas, se sopesa la contratación del carrilero en Madrid bajo determinadas circunstacias, eso sí, extremas. Curiosamente, ambos luchan por estar en la lista del Mundial con España.

Es verdad que Alonso certificó tras su fichaje por el Barça, viniendo libre del Chelsea, que era un sueño para él firmar por el club en el que jugó su padre, con el que iba al Camp Nou de pequeño, pero no es menos cierto que proviene y se formó en la cantera del club merengue y que su abuelo, Marcos Alonso Imaz 'Marquitos', fue uno de los integrantes del mejor equipo de siempre de la Copa de Europa, el Real Madrid de las cinco copas de los Di Stéfano, Gento y compañía. Por tanto, corazón culé, sí, pero alma blanca.

De la misma manera, Asensio tuvo su vinculación en el pasado con el Barça, del que se declaró en cierta forma admirador, como del mismo Leo Messi. Entonces, en 2011, publicó en redes sociales frases como ‘No hay nadie como el Barça y menos como Messi’ o ‘“¡Qué grande es el Barça! Campeones!"’. Y desde luego no ayuda en esta intrahistoria que Asensio, al ser preguntado por la posibilidad del Barcelona si su paso por Madrid concluye el próximo verano, no haya sido taxativo en su respuesta.

“Eso son rumores que es normal que salgan porque acabo contrato. Forma parte del fútbol no lo he pensado, ni lo he valorado. No sé si es verdad”, dijo al respecto del supuesto interés culé en su persona. El caso es que si Asensio tomara la vía blaugrana, el Madrid tendría la opción de intentar lo propio con un Marcos Alonso que solo ha firmado por una temporada con el club de la Ciudad Condal. Es verdad que la necesidad en el costado izquierdo es menor en el Santiago Bernabéu que en Can Barça, pero si Ferland Mendy finalmente perdiera protagonismo en favor de David Alaba -que a su vez dejaría el puesto de central a Rüdiger- tal vez el francés apriete por un descontento que ya dejó traslucir en ciertas fases de su corta estancia en Madrid. Posible, desde luego, es.