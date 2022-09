Luis Enrique abierto a mover 6 piezas hasta el Mundial: ¡ojo a Ramos!

Es indudable que los 25 integrantes de la última convocatoria de la Selección Española de Fútbol están un escalón por delante del resto que no han sido elegidos por el entrenador asturiano, sin embargo hay dos asuntos que bien pueden cambiar las tornas en estos dos meses hasta la cita de Qatar: uno tiene que ver con las lesiones, que han impedido incursiones habituales; la otra son los minutos en los equipos, cuya ausencia total o absoluta imposibilitaría una nueva convocatoria en noviembre. Pues bien, de los elegidos ahora para la Nations League hay al menos hasta seis piezas que no tienen su presencia asegurada en la Copa del Mundo.

Empecemos primero por los que, salvo lesión, sí estarán con España en Qatar. Los tres porteros elegidos, Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya parecen fijos. También lo son en defensa Diego Llorente, César Azpilicueta, Dani Carvajal, Eric García y Gayá. Por su parte, Sergio Busquets, Rodri, Koke, Pedri, Llorente (su polivalencia le hace ganar enteros) y Gavi son fijos en la medular. Arriba, Álvaro Morata, Ferran Torres y Pablo Sarabia estarán en Qatar.

Así, Hugo Guillamón está pendiente de Aymeric Laporte, que no está convocado por su lesión de rodilla pero que si se recupera en plazo, fijado en este mismo mes, estará en la lista definitiva. El otro defensa que no tiene asegurada su plaza pese a su inclusión es Jordi Alba, cuyo puesto en el Barça como titular lo ocupa precisamente el jugador con el que ha ido permutando Luis Enrique en la Selección: Marcos Alonso. Si el ex del Chelsea se hace con la titularidad, Alba estará sentenciado. Cabe destacar que fuentes cercanas al míster no descartan a Sergio Ramos, cuyo nivel en el Paris Saint-Germain se mira con lupa; es complicado, sí, pero no imposible.

En la medular parece claro que Thiago Alcántara y futbolistas como Brais, Mikel Merino, Fabián Ruiz o Sergio Canales poseen opciones de quitarle el puesto a Carlos Soler, cuya presencia en el PSG es dudosa, y a ciertas piezas de las posiciones de ataque. En estas últimas, Borja Iglesias, a este nivel y con el habitual de Lucho, RDT, fuera de juego, parece casi fijo. No así Nico Williams, Marco Asensio (cuyos minutos en el Madrid serán escasos) y Yéremi Pino, que tendrán que apretar para que Gerard Moreno, Dani Olmo o Ansu Fati no les quiten el puesto. Como ven, en una o varias posiciones habrá sorpresas. Seguro.