Rafael Leão, el diamante de Qatar: en la agenda de Madrid y Chelsea

No son pocos los informes que advierten de la evolución y eficacia, también en incidencia sobre el juego y juventud, de Rafael Leão, jugador estrella del AC Milan de solo 23 años. Tampoco queda al margen de estos análisis que estos caracteres hacen del portugués no solo un candidato a colarse en la fiesta de futuro de Erling Haaland y Kylian Mbappé, sino también que es uno de los puntos fuertes del próximo Mundial de Qatar, situación que no pasa desapercibida para Chelsea y Madrid.

Del equipo inglés ya tenemos certeza de un interés manifiesto en la perla lusa, pero el Madrid, que no se ha pronunciado al respecto, también sigue al jugador del AC Milan muy de cerca, básicamente porque se tiene la convicción de que puede ser uno de esos futbolistas diferenciales en Europa en un corto espacio de tiempo. En la actualidad, sin ir más lejos, es el referente del actual campeón de Italia, el conjunto rossoneri.

Pongamos en perspectiva tan solo sus números, que son demoledores. Partiendo desde la banda izquierda, el jovencísimo jugador ibérico ha logrado 3 tantos en 8 partidos, repartiendo 6 asistencias. Y tanto incide en el juego de su equipo, que en el último choque liguero en San Siro, crucial para las aspiraciones de los de Stefano Pioli de revalidar el título logrado la temporada pasada, su ausencia por sanción fue un abismo para el Milan, que cayó ante el Nápoles (1-2), líder de la Serie A.

Por todo ello y por la necesidad de un recambio en Portugal ante el paso a un lado de Cristiano Ronaldo, Leão será uno de los puntos calientes de la próxima Copa del Mundo que arranca en noviembre en Qatar. Con un precio calculado de unos 100 millones de euros, una actuación notable o crucial del futbolista con el combinado portugués en suelo catarí puede disparar su cartel, que ya de por sí es uno de los más potentes de Europa por calidad, cualidades y edad.

Cabe añadir que todas estas circunstancias no son ajenas al Milan, que está intentando renovar a su estrella más allá de 2024, fecha de vencimiento de su contrato. Y, como decimos, el Chelsea y el Real Madrid están atentos a la evolución del jugador.