Maremoto Mbappé en Madrid antes del Girona: primer descarte confirmado y hay otro mucho más doloroso

Ya os hemos contado en Don Balón como el fichaje de Kylian Mbappé podría obligar al Real Madrid a vender a uno de sus jugadores de ataque, siendo el caso de Brahim Díaz más que probable, ahora bien, el plan Mbappé conlleva muchos más efectos y a más jugadores, ya que hablamos de un nuevo proyecto en el que dos jugadores quizá no tengan asiento; es más, uno de ellos lo tuene casi imposible para continuar.

Ni ante el Girona

Si bien Carlo Ancelotti no ha demostrado una total confianza en ninguno de los dos porteros, lo cierto es que poco a poco Andriy Lunin le va ganando la partida a Kepa Arrizabalaga, que no ha vuelto a levantar cabeza desde que perdió la titularidad, y eso poco menos que le coloca como el primero de la lista para salir ya que no tiene contrato más que hasta junio y el Madrid no piensa ejercer su opción de compra.

Con Courtois y posiblemente Lunin como futuro porteros de la 24/25, la reconstrucción sigue su curso, siendo el caso de Brahim posible si llega Mbappé, pero también provocando otro damnificado, más doloroso para la afición, con el aterrizaje de Endrick. Y es que el brasileño y el francés desplazarían a un Arda Güler al que Carletto no da bola y no ve preparado para el máximo nivel físico.

Así las cosas, el Madrid, que pagó 20 millones de euros por él y no quiere desprenderse del jugador, optaría por una cesión, cosa que ni el entorno del jugador ni el mismo futbolista quieren aceptar. Con todo, sobre la plantilla actual y dejando a un lado el posible caso Alphonso Davies, Kepa, Brahim y Güler pueden caer en favor de Courtois, Mbappé y Endrick, y esto se sabe a unos días (el sábado) de jugarse media liga los blancos ante el Girona.