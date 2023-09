Más caro que Bellingham y capaz de luchar contra Haaland: Florentino responde al Atleti con 150M

El partido lamentable en lo táctico y estructural del equipo de Carlo Ancelotti en el Metropolitano, donde recibieron la primera derrota de la temporada a manos del eterno rival capitalino, un Atlético de Madrid que pasó por encima de los blancos (3-1), ha tenido hondas consecuencias, entre ellas duras y justificadas críticas al míster y el presidente. Lo bueno en clave de la entidad de Chamartín es que hay posibilidad de reencontrarse con la victoria apenas unas horas después, mañana ante Las Palmas (19.00, hora española), y para ello Florentino Pérez confía en los 150M que justifican su inmovilismo en el mercado de fichajes.

Erling Haaland y Kylian Mbappé son, a ojos del mercado, por rendimiento, edad y peso específico en sus respectivos clubs, el Manchester City y el Paris Saint-Germain, los dos jugadores más caros del planeta, pero el Madrid, que es quien más jugadores posee entre los 20 con mejor tasación, tiene en sus filas al tercero en discordia, con un precio de mercado de 150M, que es la estrella del club blanco y que vuelve para reactivar al equipo de Ancelotti; ese al que Florentino dejó sin referente en ataque en la pasada ventana de transferencias.

Sí, porque regresa al equipo merengue un Vinicius Júnior que con su ausencia ha demostrado que el Madrid tiene plena dependencia de su aporte y empuje; es más, su lesión ha constatado la debilidad de la apuesta como referente por Rodrygo Goes, que no ha dado la talla, pero también lo endeble del plan de Carletto, que ha fracasado no solo en el coliseo rojiblanco, sino durante toda la temporada, con muestras mantenidas de impotencia defensiva y poca lucidez ofensiva. La plantilla es corta, sí, pero Florentino justifica eso con el regreso del crack que debe tapar rebeliones.

En 55 partidos, Vini hizo en la campaña pasada con el Madrid 23 goles y dio 21 asistencias, sin embargo más allá de ello, el brasileño consigue (y logró) que sus rivales den un paso atrás por la amenaza que supone, obliga a reajustes y ayudas en su marca, tanto de centrocampistas como de defensas, y potencia las contras con su habilidad, potencia y velocidad endiablada. Vini es la estrella del conjunto blanco, Carletto solo tiene un plan, con él, y el de Florentino, que negó el fichaje de Harry Kane para atacar el de Mbappé en junio, solo puede justificar su gestión a través del regreso del brasileño.