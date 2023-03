Mateu Alemany interviene para atar al nuevo Messi e ilusiona al barcelonismo: 1000M en juego

El nombre de Lamine Yamal ha sido uno de los grandes protagonistas en la última semana. Tras el incidente en la concentración de la selección española sub17 en el que el jugador de 15 años de edad cometió un “grave acto de indisciplina”, el FC Barcelona se unió al castigo de su seleccionador Julen Guerrero (que no le convocó para la ronda élite del Europeo sub17) y decidió apartar al atacante durante los próximos 4 partidos con el Juvenil A.

Sin embargo, más allá del toque de atención, desde la entidad catalana son conscientes de que el joven futbolista tiene un potencial enorme y teniendo en cuenta que a partir de julio podrá firmar su primer contrato como profesional, según ha podido saber Don Balón, la dirección deportiva del club liderada por Mateu Alemany ya se ha puesto manos a la obra para tratar de llegar a un acuerdo lo más pronto posible con su nuevo representante, Jorge Mendes.

En este sentido, la intención del FC Barcelona es la de ligar la continuidad en el club de Lamine Yamal por, al menos, cuatro temporadas más y con una cláusula de rescisión prohibitiva que presumiblemente podría ser de 1000 millones de euros, teniendo en cuenta la dinámica que ha adoptado el club en las últimas renovaciones de jugadores jóvenes (Ansu Fati, Araújo, Pedri y Gavi tienen cláusulas de 1000 kilos tras firmar sus respectivas renovaciones).

Una excepción en la política de salarios del club

De igual manera, Mateu Alemany y el club tendrán que hacer una excepción con el joven futbolista, ya que si bien el Barça no suele exceder los sueldos en edad juvenil más allá de los 100.000 euros, el extremo nacido en Mataró es probablemente el proyecto de futbolista más interesante que ha pasado por La Masia desde Leo Messi, de manera que no le faltarán pretendientes que para firmar su primer contrato como profesional. De hecho, según informa el Diario AS, incluso varios equipos de la Premier League ya han llamado a su puerta con ofertas de hasta un millón de euros de salario, de manera que el FC Barcelona tendrá que realizar un esfuerzo económico con el joven.

Por supuesto, razones futbolísticas para creer en Lamine Yamal sobran, ya que, como comentamos, es el jugador que más ha impresionado en La Masia, donde algunos de sus entrenadores en etapa formativa reconocen que incluso puede llegar a estar al nivel de Leo Messi. De hecho, ambos son dos futbolistas que se asemejan, ya que tanto el español como el argentino destacan por tener una zurda exquisita, un uno contra uno muy desequilibrante, una gran visión del juego y una conducción con el balón prácticamente imparable.