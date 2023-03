Xavi aclara a Alemany su prioridad para llevar el ‘5’ del Barça: llegaría para ganar la Champions

El FC Barcelona sigue teniendo algunas necesidades en su plantilla ya que diversos futbolistas que actualmente está a disposición de Xavi Hernández saldrán del equipo al término de la presente campaña. En este sentido, el adiós de Sergio Busquets no es solo el más importante que se podría producir dada la importancia que ha tenido el futbolista en el club durante los últimos quince años, sino porque subsanar su pérdida obligará a Joan Laporta a realizar un desembolso en el mercado.

Y es aquí donde Xavi ha querido contribuir enormemente para esclarecer su prioridad a Mateu Alemany, director deportivo del FC Barcelona, para ocupar el dorsal ‘5’ que dejará libre Busquets a final de temporada: Ïlkay Gündogan.

Kanté, Jorginho, Zubimendi, Rabiot o Rúben Neves son algunos de los futbolistas que han tenido protagonismo en las oficinas del club ya que la posible salida del capitán se viene cociendo a fuego lento desde principios de campaña, pero es el futbolista del Manchester City el que cuenta con una dosis extra de favoritismo por parte de Xavi

Aunque para Pep Guardiola es una pieza fundamental, el jugador alemán finaliza contrato esta temporada y ya han sido diversas las ocasiones en las que ha dejado de lado la idea de renovar con el conjunto inglés, dando alas así a que el Barça se lance a por él con vistas a ocupar el vacío que dejará Busquets.

Una condición indispensable

No obstante, aunque Gündogan está abierto a aterrizar en la Ciudad Condal, el futbolista no lo hará si el conjunto catalán no le garantiza un proyecto en el que pueda pelear por la Champions. Como es evidente, esta es la gran cuenta pendiente del centrocampista de 32 años ya que, a pesar de que el City ha sido un firme candidato a alzarse con la orejona durante su estancia en el Etihad Stadium, los de Guardiola han sumado decepción tras decepción en esta competición.

Esto, y los dos últimos fracasos vividos en Barcelona impulsan esta condición del jugador para cumplir el deseo de Xavi Hernández, aunque Ïlkay no tomará una decisión hasta que acabe la campaña ya que los skyblues, tras su paliza al Leipzig, disputarán los cuartos de final de la presente edición de la Champions y ganar el torneo podría cambiar de forma radical su idea de futuro. Veremos…