Mats Hummels se ríe de todos; ni la Real Sociedad y menos Mallorca: el alemán dejó mal a la prensa

El caso Mats Hummels ha dado un giro inesperado luego de que el alemán haya estado cerca de ser nuevo jugador de la Real Sociedad. Sin embargo, las últimas informaciones que vinculan al veterano no son más que puras especulaciones. Por poco llega a LaLiga para ponerse a las órdenes de Imanol Alguacil, pero esto no sucederá ya que el zaguero priorizó la estabilidad de su familia y el aspecto personal ante todo.

El tema que despertó hasta las risas del ex Dortmund fue el vínculo con el Mallorca y que hasta ya estaba pasando exámenes médicos. Esta errada información llegó a Hummels que no tardó en publicar una expresión que hasta dejó mal parado a los periodistas o el medio de prensa que difundió esa información. En líneas generales, no hay equipo que haya convencido a Mats de seguir su carrera, puesto que podría arriesgarse a no tener club cuando acabe el mercado de fichajes de este verano.

Hummels se ríe de la prensa

Tras su negativa a la Real Sociedad cuando tenía todo listo para viajar a España, el supuesto acuerdo con Mallorca interesó a Hummels. El ex Bayern Múnich no tardó en utilizar su cuenta de ‘X’ para publicar esto: “Alguien está jugando con unos periodistas deportivos hoy. Estoy en casa y ni siquiera me desperté a las 9.10 de esta mañana”.

Someone is messing around with some sport journalists today 😄 i am at home and wasn‘t even awake at 9.10 this morning 👀 — Mats Hummels (@matshummels) August 29, 2024

Le dijo a la Real Sociedad

Fabrizio Romano había señalado hace días que Hummels ya tenía todo arreglado para desembarcar en San Sebastián, incluso el presidente Jokin Aperribay viajó a Londres para cerrar el trato. Pero el acuerdo se cayó, el ex internacional con la selección de Alemania canceló todo y, antes de que cierre el mercado de pases, decidió permanecer en su país con su familia.

Su destino es un incógnita

Hasta donde se sabe, es complicado que Hummels llegue a España, a pesar de que tiene residencia allí. Luego de bajarse de la operación Real Sociedad y desmentir el acercamiento con el Mallorca, el central podría valorar otras ofertas. Hasta el Barcelona, que busca a alguien en la zaga, ha sido relacionado con el futbolista, pero no hay nada concreto hasta la fecha.