Mbappé amarga a 3 cracks: Ancelotti ve un KO millonario y el club sorprende, ha cerrado otro fichaje

El Real Madrid y Florentino Pérez por fin han cerrado el culebrón que ha durado años, Kylian Mbappé ya es jugador del conjunto madrileño y su llegada marca un hito en el futuro a corto plazo del gigante de LaLigaEA Sports, que va a potenciar sus ingresos, su visibilidad y, a la vez, se ve obligada a cambios en su plantilla. Ahora mismo, con el francés en sus filas y dando por sentado que Arda Güler y Brahim pueden ser considerados jugadores de ataque, el Madrid tiene para tres puestos, ocho jugadores.

El problema en este asunto, más allá de que en algunos partidos sí se redibuje el esquema, es de minutos, de protagonismo y de que el tridente está ya dibujado y es inamovible. Vinicius Júnior, Jude Bellingham y Kylian Mbappé serán titulares de inicio, eso deja al resto a la espera de un hueco. Y encima el club no ha hecho oficial otra decisión que concentra todavía más el problema: han decidido ejercer el derecho de compra por Joselu.

