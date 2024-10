Mbappé y Vini Jr. cambian las reglas para neutralizar a Yamal, Raphinha y Lewandowski: adiós a 110M

Si los números no acompañan a las sensaciones, nada se puede hacer. Es más, Carlo Ancelotti ya ha dejado claro que, aunque las cosas no están saliendo de cara en el plano preciosista (ya que los resultados más o menos van acompañando), lo que conlleva riesgos, hay dos cosas claras: una, que el 4-3-3 ya ha pasado a mejor vida, y dos, que el damnificado es Rodrygo Goes y lo es, números en mano, con justicia.

Nada de tridente, la pareja de oro

Los guarismos son clarísimos y eso ha colocado al futbolista brasileño de Osasco -con una tasación actual de 110 millones de euros- en el banquillo en favor de un cuarto centrocampista. Pero debe ser asía estos niveles. Rodrygo ha jugado más minutos que Bellingham y solo menos que Courtois, Militao, Rüdiger, Valverde, Tchouameni, Vinicius y Mbappé, sin embargo su aportación ofensiva no compensa tamaño riesgo defensivo. El punta ha convertido 3 goles y ha dado 2 asistencias -por ejemplo, el mismo rendimiento que el charrúa- y esa aportación tan discreta compromete enormemente al Madrid, que con tres delanteros se hace más largo y vulnerable. Por eso los de Concha Espina ya solo piensan en hacer funcionar el 4-4-2. Y eso cambia las reglas de Vini Jr. y Kylian Mbappé.

Con Bellingham y Valverde con pretensiones ofensivas, pero sumando esfuerzos en el repliegue, el Madrid tratará de comprarse con el líder del campeonato y próximo rival merengue, el Barça, pero modificando las reglas de ese cotejo: Vini y Mbappé ya 'solo' deben aportar como Raphinha y Lewandowski; sin contar a Rodrygo, eso puede llevar a equilibrar las fuerzas. Eso aún no está sucediendo.

El Barça marca más y distribuye en mayor medida sus números, pero, a la vez, Vini y Mbappé no faltan a su cita. Así, los 14 goles y 2 asistencias de Lewandowski (en toda la temporada) y los 6 tantos y 8 pases de gol de Raphinha deben superponerse a los 5 tantos y 7 asistencias de Vini y los 8 goles y 1 asistencia del francés. Es decir, visto así, el Madrid de los dos puntas solo ha de comparar guarismos con los homólogos del Barça, tratando de diluir entre el resto de mediocampistas la aportación de Yamal (además de Pedri), para así equilibrar fuerzas. Por ahora el balance es muy desfavorable para los de Concha Espina, de modo que solo hay dos opciones: o Vini y Mbappé suben mucho el nivel o los Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouameni y compañía empiezan a hacerlo.

De momento y de cara al Clásico, al Madrid le vale con el acierto de su dupla de ataque y el del resto en defensa.