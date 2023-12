Mbappé y Vini Jr están asombrados, no esperaban un rival tan bueno en la izquierda del Real Madrid

No lograr una victoria en un partido no siempre va vinculado a que los jugadores de un determinado equipo cuajen una mala actuación y el caso de Rodrygo Goes es el mejor ejemplo de esto. El Real Madrid no consiguió el triunfo en el Benito Villamarín, pero el internacional brasileño realizó un encuentro soberbio que no solo sirvió para confirmar las magistrales prestaciones exhibidas en el último mes, sino que han originado un dilema con el que nadie contaba en Chamartín.

Y es que, en ausencia de Vinicius Jr, el jugador que siempre se ubica en la banda izquierda del Real Madrid, Rodrygo Goes asumió ese rol y, por enésima vez en las últimas temporadas, el ex del Santos cuajó una actuación estelar.

Rara vez Rodrygo ha tenido la oportunidad de iniciarse como extremo izquierdo dada la presencia de su compatriota y amigo, pero son ya diversos los ejemplos en los que el jugador ha maravillado partiendo desde ese sector y, en consecuencia, esto obligará a Carlo Ancelotti a replantearse ciertas cosas de cara al segundo tramo de la campaña, sobre todo cuando Vini se vuelva a poner a disposición del técnico tras superar su último percance muscular.

Y más allá de la 23/24…

Todavía restan muchos meses de temporada y el Real Madrid, por el momento, no quiere mirar en exceso más allá del curso actual, pero no olvidemos que Kylian Mbappé podría ser el bombazo que cierre Florentino Pérez en 2024 y esto, de forma inesperada, acrecentaría aún más este dilema.

Si ya Vinicius tiene motivos para preocuparse por el estratosférico nivel mostrado Rodrygo partiendo desde la banda izquierda, Mbappé, un jugador que también comparte esa misma zona de influencia, tiene aquí otro escollo por el que el Real Madrid podría desestimar su fichaje si Florentino considera suficiente disponer de dos estrellas mundiales como Vini y Rodrygo que pueden emplearse en esa zona del campo.