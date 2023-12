Vini, Rodrygo y Florentino lo firman: el 9 elegido aterriza este mes en Madrid, Mbappé y Joselu KO

A vueltas con el rendimiento de la actual plantilla del Real Madrid, especialmente de sus jugadores de ataque, donde las lesiones y la efectividad han hecho correr ríos de tinta; pero no solo eso, también con el nombre de Kylian Mbappé en el horizonte posible del club blanco, ahora surge la sorpresa para el francés e incluso para los jugadores que, como Joselu, se juegan su continuidad en esta campaña: el 9 de futuro, ya elegido aterrizará estos días en Madrid.

Juventud y talento ilimitado; expectativas enormes

El Real Madrid puede decir que el jugador por el que va a pagar cerca de 72 millones de euros llegará al Santiago Bernabéu en próximas fechas y lo hará con el cartel de gran atracción del club en el futuro inmediato, pero ya no lo hace como promesa, sino con el cartel de punta referencial del mejor equipo de su país. Y es que Endrick, delantero titular del campeón brasileño, Palmeiras, ha confirmado que estará en diciembre en la capital de España.

Y no solo eso, manifestó que tiene una relación de amistad con Vinicius y Rodrygo; es decir, encaja con ellos. El punta del Verdão, que ha ganado con su equipo el Brasileirão, llegará a España para ver in-situ al Real Madrid en este mes de diciembre, lo que pondrá el foco en él, una de las garantías a corto plazo de la entidad merengue; una que para muchos, con la plantilla actual, donde en ataque son certezas Vini, Rodrygo, Bellingham y posiblemente Brahim Díaz y Arda Güler, puede quedar completada con la inclusión de Endrick.

Joselu y Mbappé

Extrapolando lo que está asegurado para Florentino Pérez en clave 24/25 -que son los jugadores indicados y Endrick- con dos futbolistas posibles, como son Joselu, al que el club puede o no renovar por una campaña más, y Mbappé, posible fichaje estrella, nos queda un resultado improbable: todos no caben. De modo que el tramo final de temporada del joven jugador brasileño, donde ha jugado a un nivel excelso y su visita a Madrid ya es un aviso serio de futuro, especialmente para Joselu y Mbappé: quizá no sean necesarios.