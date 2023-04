Mendilibar y Ancelotti juegan la pieza maestra: primer revés enorme para Di María y Haaland

Durante un tiempo, cuando Zinedine Zidane consiguió con el Real Madrid una salvajada nunca antes vista en la historia de la Champions League (sí en la Copa de Europa) ganando tres títulos consecutivos, se habló de flor, de suerte. Pasó lo mismo la temporada pasada, aunque ya en menor medida. Con el Sevilla y la Europa League no hay tanta dimensión en la Europa League, pero sí existe una sensación especial que comparten sendos clubs españoles. Puede decirse que Mendilibar y Ancelotti tienen la pieza maestra que no esperan Di María y Haaland, esa que sin saber cómo, surge y les da la ventaja.

Reinado sin discusión

Tanta es la sintonía del Real Madrid con la Champions League, como sucede con los sevillistas y la competición de plata del fútbol europeo, que no hay rival que no se empape de la mística que rodea a estos dos equipos cuando pisan su territorio. Y procede el posesivo ya que, con 14 títulos, no hay discusión de quien manda en la historia de la Liga de Campeones, como sucedió con la Copa de Europa. Algo similar ocurre en tiempos modernos con los andaluces y la Europa League: seis títulos los acreditan como monarcas.

¿Respeto o terror?

Específicamente, los números del Madrid y si se apura de Ancelotti con el equipo merengue en la Liga de Campeones asustan. Los blancos han pisado 11 de las últimas 13 semifinales y han ganado 5 de los últimos 10 títulos en disputa. Sobran los calificativos sobre el club blanco. En lo que respecta al míster italiano, ha conseguido dos coronas con el Madrid (cuatro en su carrera) y lo de la temporada pasada se ha ganado el respecto de todos los contrincantes, incluidos Guardiola y Haaland, sus próximos adversarios.

A la vez, el Sevilla de José Luis Mendilibar el pasado jueves atropelló al Manchester United, un equipo con un presupuesto infinitamente superior al de los españoles y que sin embargo se vio superado por un conjunto mejor… y por esa mística, que aparece. Con estas semifinales, los de Nervión se fijan en la Juventus de Turín de Ángel Di María a su próxima víctima, esa previa a la que sería otra final, o lo que es lo mismo, la oportunidad de sumar su séptimo cetro… además de sellar el billete para la Champions 23/24.