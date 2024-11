Míchel no da crédito con la FIFA tras el lío Viktor Tsygankov ahora rompen a su titular y no lo liberan

Los parones por selecciones están siendo terribles para Míchel y el Girona. Además del lío por Viktor Tsygankov ahora la FIFA da otro revés a los gironins. Concretamente han venido malas noticias del último partido de Venezuela de las eliminatorias de clasificación para la Copa del Mundo 2026, donde Yangel Herrera cayó lesionado.

Hablamos con el de La Guaira de un futbolista no solo sensacional, sino fundamental para el preparador madrileño, quien con esta baja confirma que ya son doce los futbolistas con los que quizá no pueda contar en la siguiente jornada de liga. Y el parón por selecciones no ha hecho más que empezar.

Circunstancias

Apenas 15 minutos duró sobre el césped ante Brasil el jugador venezolano, quien reportó unas molestias que ponen en alerta máxima al Girona, el cual cuenta con Herrera como uno de sus piezas indiscutibles en la medular esta campaña.

Titular en diez de los trece partidos disputados por los catalanes esta temporada en LaLiga EA Sports, además de ser parte del once en tres de los cuatro choques de la Champions League, Herrera no es un futbolista fácilmente sustituible y aunque hay esperanzas con que su lesión no sea grave, en Venezuela han levantado, como pasó con Ucrania y Tsygankov, la indignación del Girona con su decisión.

Como con el ucraniano; no lo entienden

Los hechos son claros. Herrera se retiró por molestias musculares a los 15 minutos ante Brasil y después, en rueda de prensa, Leandro Cufré, asistente del seleccionador nacional venezolano Fernando Batista, no solo confirmó la dolencia y la necesidad de hacer pruebas al jugador, sino que, a la vez, casi lo confirmó para estar con Chile.

A juicio del Girona, esta situación es similar a la de Tsygankov, que ha sido convocado con Ucrania pese a que ni siquiera tenía el alta. Tal y como lo ven en Montilivi, esas molestias deberían significar el fin de Herrera en este parón y su regreso a Girona, cosa que Venezuela, por ahora, no piensa hacer.