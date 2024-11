Míchel prepara la jugarreta del Girona al líder con el crack y gracias a Nike volverá el 1 de enero

Míchel está siguiendo de cerca la situación del líder de LaLiga respecto a un jugador que el mismo 1 de enero podría ser un refuerzo para el Girona. No será sencilla esta operación, ni es seguro que quiera o se pueda hacer por parte de los blanc-i-vermells, pero si los problemas crecen en la entidad de Montilivi y se pone a tiro, bueno es tener al crack en el punto de mira.

Dicen en el FC Barcelona que no habrá problemas con las inscripciones en esa primera fecha de 2025 con los dos jugadores que están en el aire, como son Dani Olmo y Pau Víctor. Seguramente lo del internacional español y ex del RB Leipzig sea cierto y hagan todo lo posible en can Barça por formalizar su situación, pero eso no está tan claro con el joven delantero de Sant Cugat del Vallés.

Los hechos son los hechos y Míchel y el Girona podrían presionar al Barça

A partir del 1 de enero termina la inscripción en LaLiga EA Sports de Dani Olmo y Pau Víctor, de tal forma que si el Barça no consigue los ingresos que necesita, en teoría los dos jugadores no tendrían hueco en la plantilla blaugrana. Y estos ingresos aún han de asegurarse.

Nike y Bridgbeurg son, sobre el papel, las dos vías que maneja Joan Laporta para lograrlo, quien está seguro que el dinero llegará. Ahora bien, en el otro extremo de este asunto, no olvidemos que además de los problemas deportivos que tiene el Girona, uno de esos dos jugadores, Pau Víctor, pertenece en un 50% al equipo gerundense, que podría presionar para que se lo dejen prestado hasta final de temporada.

Más gol y minutos

No sería descabellado que sucediese, al fin y al cabo, Míchel necesita más mordiente en ataque y el Barça tiene un problema con la ficha del delantero de 22 años. Además de eso, Víctor es uno de esos jugadores que carece de minutos en la plantilla culé, de modo que regresar a Girona sería una buena opción para él.

Recordemos que el jugador se formó en las categorías inferiores gironins, de donde ha salido a diferentes cesiones, como el Sabadell o el propio Barça Atlétic, de donde lo fichó el Barça, que adquirirá en la 25/26 el 70% de los derechos del jugador.